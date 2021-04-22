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«На майские Египта не будет». Туроператоры рассказали, когда появятся чартеры на египетские курорты

Ассоциация туроператоров России не ожидает возобновления полетов на курорты Египта на майские праздники

Чартеры на египетские курорты начнут летать не раньше середины мая. Об этом заявила 22 апреля в ходе пресс-конференции исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Как никогда российский рынок, российские туристы близки к официальному объявлению даты открытия прямого авиасообщения с курортами Египта. По нашей предварительной информации, эта дата вряд ли придется на майские праздники, скорее всего — вторая половина мая», — сказала она.

По ее словам, АТОР исходит из той информации, которая есть в публичном поле, — заявления Министерства иностранных дел, сообщения Росавиации. «Но есть еще некий инсайд, который позволяет делать такой прогноз, что на майские праздники, скорее всего, Египта не будет», — добавила она.

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов ранее заявил, что Москва рассчитывает на возобновление чартерного авиасообщения с египетскими курортами — Хургадой и Шарм-эль-Шейхом — в ближайшее время. Посольство Египта в Москве подтвердило планы по скорому запуску чартеров между Россией и египетскими курортами. Но в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса отметили, что решение еще не принято.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о путешественниках, которые не могут выбраться с египетских курортов из-за отмены авиасообщения с Турцией. В отсутствие прямых чартеров многие добирались до Хургады и Шарм-эль-Шейха через Стамбул.

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Комментарии (1)

иваныч пенсионер
Так и в Египте тоже готовят фейерверки. Если с авиабортом будут затруднения, то к услугам взрывников имеются автобусы.
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