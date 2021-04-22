«На майские Египта не будет». Туроператоры рассказали, когда появятся чартеры на египетские курорты

Чартеры на египетские курорты начнут летать не раньше середины мая. Об этом заявила 22 апреля в ходе пресс-конференции исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
«Как никогда российский рынок, российские туристы близки к официальному объявлению даты открытия прямого авиасообщения с курортами Египта. По нашей предварительной информации, эта дата вряд ли придется на майские праздники, скорее всего — вторая половина мая», — сказала она.
По ее словам, АТОР исходит из той информации, которая есть в публичном поле, — заявления Министерства иностранных дел, сообщения Росавиации. «Но есть еще некий инсайд, который позволяет делать такой прогноз, что на майские праздники, скорее всего, Египта не будет», — добавила она.
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов ранее заявил, что Москва рассчитывает на возобновление чартерного авиасообщения с египетскими курортами — Хургадой и Шарм-эль-Шейхом — в ближайшее время. Посольство Египта в Москве подтвердило планы по скорому запуску чартеров между Россией и египетскими курортами. Но в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса отметили, что решение еще не принято.
Ранее «Фонтанка» рассказывала о путешественниках, которые не могут выбраться с египетских курортов из-за отмены авиасообщения с Турцией. В отсутствие прямых чартеров многие добирались до Хургады и Шарм-эль-Шейха через Стамбул.