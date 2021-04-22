FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +8
76.82р92.29р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
19
Печать

Путин растерялся. Прямое включение российского президента прервало приветственное слово Макрона

Выступление Макрона на мировом саммите прервали из-за речи Путина

Организаторы климатического саммита 22 апреля начали транслировать выступление французского лидера в записи, однако почти через 10 секунд видео прервали. Затем на экране появился Владимир Путин, который должен был выступить в прямом эфире. После некоторой задержки российский президент начал свою речь. Видео с Макроном запустили после речи Путина.

Во время своего включения президент РФ подчеркнул, что Россия разделяет опасения других стран об изменении климата. Он также рассказал о своем послании Федеральному собранию, в котором коснулся и экологических вопросов. Россия ставит перед собой задачу существенно сократить чистую эмиссию парниковых газов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (19)

Pilat
Просто с первых секунд выступления Макрона стало всем понятно - что слушать его не зачем.
Да и пришли то все на Путина, как на ведущего актера большой политики. Остальной мусор даже для разогрева не годится.
Nafanka
Оооох, кто-то из "технических работников" будет вынужден искать работу... )))
Avs7153
"Организаторите на конференцията за климата прекъснаха излъчването на Макрон за да пуснат Путин. Макрон после се появи на запис" - ни убавить, ни прибавить. Сказано всё!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний