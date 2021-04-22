Организаторы климатического саммита 22 апреля начали транслировать выступление французского лидера в записи, однако почти через 10 секунд видео прервали. Затем на экране появился Владимир Путин, который должен был выступить в прямом эфире. После некоторой задержки российский президент начал свою речь. Видео с Макроном запустили после речи Путина.
Организаторите на конференцията за климата прекъснаха излъчването на Макрон за да пуснат Путин. Макрон после се появи на запис :) pic.twitter.com/0Rm2xg6Zpe— Petyo Tsekov (@petyotsekov) April 22, 2021
Во время своего включения президент РФ подчеркнул, что Россия разделяет опасения других стран об изменении климата. Он также рассказал о своем послании Федеральному собранию, в котором коснулся и экологических вопросов. Россия ставит перед собой задачу существенно сократить чистую эмиссию парниковых газов.