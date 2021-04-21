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Путин: Заработал за счёт природы — убери за собой

Владимир Путин призвал не допустить новой экологической катастрофы, как в Норильске

Президент России во время послания Федеральному собранию призвал ответить на экологические вызовы.

«За <...> 30 лет накопленный объём чистой эмиссии парниковых газов в России должен быть меньше <...> Должен быть меньше, чем в Евросоюзе. Это сложная задача», — заявил 21 апреля Владимир Путин.

По его словам, необходимо добиться снижения углеродных выбросов. В этой сфере нужен «жёсткий контроль и мониторинг».

Глава государства также отметил, что новая энергетика и решение климатических проблем должны стать стимулом для модернизации.

«Нельзя вновь допустить возникновения подобных экологических ситуаций [как в Норильске] <...> Получил прибыль за счёт природы — убери за собой», — заявил Путин и призвал ввести ответственность собственников предприятий за утилизацию вреда.

«Фонтанка» ведет прямую трансляцию послания Путина. Оно стало уже традиционным. В нём расставляются приоритеты в развитии страны во внутренней и внешней политике на предстоящий год. Пресс-секретарь главы государства пообещал, что послание 2021 года пройдет «с учётом протестных акций» и предстоящих парламентских выборов. Выступление Путина в этом году транслируется на уличных экранах в крупнейших городах России.

В мае 2020 года один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (принадлежит структуре «Норникеля» — АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания») получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в результате чего вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Было возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. По данным Ростехнадзора, причинами разлива топлива стали недостатки проектирования и строительного производства, а также некачественный контроль за эксплуатацией сооружений. Арбитражный суд Красноярского края принял решение взыскать с АО «НТЭК» 146,2 миллиарда рублей за экологический ущерб от аварии. «Норникель» принял решение не обжаловать решение суда.

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Комментарии (2)

кdивое_зеdкало
гы гы! ...а заработал за счёт жителей России.... ну вы поняли :)
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