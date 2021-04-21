Путин: Заработал за счёт природы — убери за собой

Президент России во время послания Федеральному собранию призвал ответить на экологические вызовы.
«За <...> 30 лет накопленный объём чистой эмиссии парниковых газов в России должен быть меньше <...> Должен быть меньше, чем в Евросоюзе. Это сложная задача», — заявил 21 апреля Владимир Путин.
По его словам, необходимо добиться снижения углеродных выбросов. В этой сфере нужен «жёсткий контроль и мониторинг».
Глава государства также отметил, что новая энергетика и решение климатических проблем должны стать стимулом для модернизации.
«Нельзя вновь допустить возникновения подобных экологических ситуаций [как в Норильске] <...> Получил прибыль за счёт природы — убери за собой», — заявил Путин и призвал ввести ответственность собственников предприятий за утилизацию вреда.