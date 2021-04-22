Подавляющее большинство кандидатов в водители в Петербурге заваливают практику после введения новых правил экзамена

В апреле, после вступления в силу нового регламента проведения экзамена на права, практическую часть в Петербурге сдали меньше одной пятой кандидатов в водители.
Как рассказал «Фонтанке» независимый автоэксперт Дмитрий Попов, с первого раза в апреле практическую часть экзамена на получение водительского удостоверения сдали лишь 13–15 процентов учеников автошкол. У тех, кто сдавал повторно, картина примерно такая же: из группы успешно проходили проверку лишь 2–3 человека. Впрочем, по мнению эксперта, прием практического экзамена в России остается довольно субъективным процессом, и новый регламент не слишком на это повлиял.
Накануне начальник отдела организации экзаменационной деятельности и предоставления госуслуг Госавтоинспекции МВД РФ Николай Гиляков сообщил, что по сравнению с мартом 2021 года в апреле в целом по России количество сдавших практику сократилось на 17% — до 30%. А тех, кто сдал с первого раза, стало меньше вдвое: с 26% до 13,5%.
Напомним, что с 1 апреля в России действуют новые правила приема экзаменов на права. Главным нововведением стала отмена «площадки», теперь практические умения кандидатов в водители проверяют только в «городе». Для тех же, кто успел сдать «площадку» до 1 апреля, но не сдал «город», сделали небольшое послабление.