Подавляющее большинство кандидатов в водители в Петербурге заваливают практику после введения новых правил экзамена

В апреле, после вступления в силу нового регламента проведения экзамена на права, практическую часть в Петербурге сдали меньше одной пятой кандидатов в водители.



Как рассказал «Фонтанке» независимый автоэксперт Дмитрий Попов, с первого раза в апреле практическую часть экзамена на получение водительского удостоверения сдали лишь 13–15 процентов учеников автошкол. У тех, кто сдавал повторно, картина примерно такая же: из группы успешно проходили проверку лишь 2–3 человека. Впрочем, по мнению эксперта, прием практического экзамена в России остается довольно субъективным процессом, и новый регламент не слишком на это повлиял.