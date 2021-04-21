Сдавшим «площадку» до 1 апреля кандидатам в водители не придется пересдавать эти навыки в «городе»

Кандидатам в водители, которые успели сдать «площадку» до вступления в силу новых правил проведения экзаменов на права, но не сдали «город», сделали небольшое послабление. Пересдавать уже успешно продемонстрированные навыки им не придется.
Как рассказал 21 апреля в эфире радио «Комсомольская правда» начальник отдела организации экзаменационной деятельности и предоставления госуслуг Госавтоинспекции МВД РФ Николай Гиляков, сдавать практический экзамен на права с 1 апреля кандидатам в водители придется уже по новым правилам. Однако если экзамен по первоначальным навыкам управления транспортным средством, то есть «площадка», был успешно сдан до 1 апреля, то на апрельском экзамене те навыки, что проверялись и были успешно продемонстрированы на «площадке», проверяться не будут.
«То есть в данном случае — такое определенное послабление для лиц, которые успешно сдали экзамен на площадке», — сказал Гиляков.
Он также отметил, что по сравнению с мартом 2021 года в апреле число проведенных практических экзаменов на права сократилось, что логично объясняется заменой двух экзаменов одним. Но при этом и заметно снизилось количество сдавших. Если в марте практику сдали 47% кандидатов в водители, то в апреле — уже 30%. А число сдавших с первого раза снизилось вдвое — с 26% до 13,5%. По мнению Гилякова, это связано с тем, что сдающие еще не приспособились к новому регламенту.