FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +8
76.82р92.29р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
13
Печать

Рубль укрепляется после сообщений об отводе российских войск от границы с Украиной

Рубль резко вырос на фоне сообщений об отводе российских войск

Рубль резко растет на фоне официального сообщения об отводе российских войск после учений. Доллар подешевел почти на один рубль.

Это следует из данных торгов 22 апреля. В два часа дня курс доллара резко упал с 76,12 до 75,62 рубля и остался примерно на этом уровне. По данным на 14:51, доллар подешевел на 1,24 %, до 75,67 рубля.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу днем 22 апреля объявил о выполнении всех задач в ходе проверки войск в Южном и Западном военных округах и распорядился вернуть военнослужащих в места дислокации. «Личный состав 58-й армии Южного военного округа, 41-й армии Центрального военного округа, 7-й, 76-й и 98-й дивизий ВДВ должны вернуться в пункты постоянной дислокации к 1 мая», — цитирует министра РИА Новости. В учениях в Крыму приняли участие более десяти тысяч военнослужащих и 1,2 тысячи единиц военной техники.

Эти учения вызвали обеспокоенность со стороны руководства Украины, ряда европейских стран и США. На Западе эти учения называли подготовкой к крупному наступлению на Украине, российские власти опровергали эти предположения и настаивали на том, что имеют право перемещать войска в своих границах по своему усмотрению.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (13)

265055770
Удобный способ играть на бирже.
RemyMartin
Как отходим?!?! Почему отходим!?!?
Изменаааа!!!
Cвифт
.... и это всё на фоне того, что наполеончик разбушевался ?
--- Танковые игры на Донбассе и напряжение вокруг Украины | ЯсноПонятно
--- От про...... ок до мобилизации. Как Украина готовится к войне | ЯсноПонятно
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний