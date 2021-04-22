Рубль укрепляется после сообщений об отводе российских войск от границы с Украиной

Рубль резко растет на фоне официального сообщения об отводе российских войск после учений. Доллар подешевел почти на один рубль.



Это следует из данных торгов 22 апреля. В два часа дня курс доллара резко упал с 76,12 до 75,62 рубля и остался примерно на этом уровне. По данным на 14:51, доллар подешевел на 1,24 % , до 75,67 рубля.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу днем 22 апреля объявил о выполнении всех задач в ходе проверки войск в Южном и Западном военных округах и распорядился вернуть военнослужащих в места дислокации. «Личный состав 58-й армии Южного военного округа, 41-й армии Центрального военного округа, 7-й, 76-й и 98-й дивизий ВДВ должны вернуться в пункты постоянной дислокации к 1 мая», — цитирует министра РИА Новости. В учениях в Крыму приняли участие более десяти тысяч военнослужащих и 1,2 тысячи единиц военной техники.