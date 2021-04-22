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Росгвардейца, пострадавшего на протестной акции в Петербурге, отправили долечиваться дома

Пострадавшему на митинге в Петербурге росгвардейцу не потребовалось длительное лечение в больнице

Стали известны подробности о состоянии сотрудника Росгвардии, который с несогласованной акции в центре Петербурга попал в Мариинскую больницу.

По информации «Фонтанки», боец в лечебнице не задержался, но 22 апреля на службе его ещё не ждут. Медики накануне ночью осмотрели сотрудника, отметили повреждение связок голеностопного сустава и отправили на амбулаторное лечение.

Травму ноги росгвардеец получил уже ближе к финалу протестных прогулок, на каталке в коридоре Мариинской больницы его заметили после полуночи.

Вечером 21 апреля в Петербурге и десятках других городов России прошли массовые акции протеста с требованием допустить врачей к оппозиционеру Алексею Навальному. В феврале суд заменил ему условный срок на реальный, в колонии состояние здоровья политика ухудшилось. С 31 марта Навальный держит голодовку, требуя, чтобы его осмотрели выбранные им врачи.
По подсчётам «ОВД-Инфо», после акции в Петербурге в отделы полиции доставили 808 человек. Четверо из них уже арестованы. Как проходил протест, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (5)

265881322
Тяжело так часто в живот женщин бить. Хорошо хоть только одну повредил.
iphonedimona
Ой, я переживаю, это не тот боевой гном, вылезший из подземелья на защиту короля червей, пострадал? В сети ещё видео с ним было.
Piter Russo
Фастумгель и ибупрофен плюс покой - и все ок.
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