Росгвардейца, пострадавшего на протестной акции в Петербурге, отправили долечиваться дома

Стали известны подробности о состоянии сотрудника Росгвардии, который с несогласованной акции в центре Петербурга попал в Мариинскую больницу.



По информации «Фонтанки», боец в лечебнице не задержался, но 22 апреля на службе его ещё не ждут. Медики накануне ночью осмотрели сотрудника, отметили повреждение связок голеностопного сустава и отправили на амбулаторное лечение.

Травму ноги росгвардеец получил уже ближе к финалу протестных прогулок, на каталке в коридоре Мариинской больницы его заметили после полуночи.