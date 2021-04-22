Движущиеся ледяные торосы в Хабаровском крае повредили ограждение на набережной Амура и перекрыли дорожное движение на одной из трасс.

Прокуратура Хабаровска. Фото с instagram.com/proc_phk Поделиться Поделиться







Утром 22 апреля в Хабаровске горожане, гуляющие по набережной, сняли впечатляющие видео. Глыбы льда атаковали берег, поднялись на высоту более 1 метра и, смяв ограду, выбрались на пешеходную дорожку. Краевая прокуратура начала проверку в связи с «разрушением ограждающих конструкций и возникновением угрозы жизни и здоровью населения».

«В ходе проверки будет установлено, располагали ли уполномоченные органы гидрологическими прогнозами и информацией о возможности данного неблагоприятного явления, какие меры принимались для защиты населения и имущества в данной связи. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отмечается в сообщении.

Как такое могло произойти, хабаровской «Комсомолке» объяснил заместитель директора по научной работе Института водных и экологических проблем ДВО РАН Алексей Махинов. «В этом нет ничего необычного, на Амуре это случается ежегодно, чаще всего в тех местах, где люди не живут. А вот чтобы это явление повлияло на город — редкость. Связано оно с тем, что ледоход идет при высоком уровне воды, на изгибе русла лед по инерции упирается в правый берег, и его выдавливает течением», — рассказал Махинов. Другой случай навала льда — на трассу Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре у озера Гасси — более редкий. Там торосы полностью остановили движение.

«Это уникальное явление, поскольку лед выдавливало не течением, а скорее всего, ветром. При высоких уровнях воды, которые возникли в озере из-за подпора с Амура, лед двигало к берегу. В итоге его выдавило на дорогу», — объяснил «КП» Махинов. Пострадавших в результате инцидентов нет. Дорогу, по данным издания, уже очистили. В Хабаровске же ущерб оценят после завершения ледохода на Амуре, то есть предположительно через два-три дня. Пока можно точно сказать о повреждении четырёх пролётов ограды.

Похожий случай попал на камеру в Казахстане. Там сильный ветер выдавил лёд на республиканскую трассу Екатеринбург — Алматы.