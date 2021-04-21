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Движение троллейбусов в центре Петербурга восстановлено

Как сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Смольного, 21 апреля, движение троллейбусов № 1, 5, 7, 10, 11, 22 по Невскому проспекту восстановлено. По Садовой снова пустили трамвай № 3, а по Гороховой улице троллейбус № 17.

Движение было остановлено в 19:30, а возобновлено в 22:49.

Ранее для пассажиров открыли станции «Площадь Восстания», «Маяковская» и «Гостиный двор».

В Петербурге 21 апреля проходила несогласованная акция в поддержку Алексея Навального. Участники продолжают блуждать по улицам в центре Петербурга, а автомобилисты жаловаться на перекрытия.

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Комментарии (6)

Igor_VS
Кстати неэффективность действий полиции в рублях и результатах - это уже национальная беда. Не дай бог это вируснет в армию. Враг на пороге, а Смоленск нам дорог.
Набеглов
Надеюсь что Пулково заработало и космодром в Плесецке.
Говорят, что на полярной станции Мир тоже убрали ограждения, и она уже работает в штатном режиме, хотя колонна из вездеходов пока еще стоит на месте.
И все Навальный гадит нашей стране на деньги Госдепа.
Piter Russo
Стихия схлынула городской общественный транспорт заработал.
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