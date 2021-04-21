Движение троллейбусов в центре Петербурга восстановлено

Как сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Смольного, 21 апреля, движение троллейбусов № 1, 5, 7, 10, 11, 22 по Невскому проспекту восстановлено. По Садовой снова пустили трамвай № 3, а по Гороховой улице троллейбус № 17.



Движение было остановлено в 19:30, а возобновлено в 22:49.

Ранее для пассажиров открыли станции «Площадь Восстания», «Маяковская» и «Гостиный двор».

В Петербурге 21 апреля проходила несогласованная акция в поддержку Алексея Навального. Участники продолжают блуждать по улицам в центре Петербурга, а автомобилисты жаловаться на перекрытия.