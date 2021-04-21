Три станции метро в центре Петербурга открыли для пассажиров

Как сообщили в пресс-службе комитета по транспорту 21 апреля, станции «Площадь Восстания», «Маяковская» и «Гостиный двор» в 22:20 открыли для пассажиров.



«Напоминаем, вестибюль станции «Маяковская» закрыт на капитальный ремонт», — добавили в пресс-службе петербургского метрополитена.

Вестибюль станции «Невский проспект» (выход на канал Грибоедова) также работает на вход и выход.

Как ранее писала «Фонтанка», в Петербурге 21 апреля проходила несогласованная акция в поддержку Алексея Навального. Она завершилась в 22:00 у ТЮЗа.