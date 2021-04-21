FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +13
76.82р92.29р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Три станции метро в центре Петербурга открыли для пассажиров

Как сообщили в пресс-службе комитета по транспорту 21 апреля, станции «Площадь Восстания», «Маяковская» и «Гостиный двор» в 22:20 открыли для пассажиров.

«Напоминаем, вестибюль станции «Маяковская» закрыт на капитальный ремонт», — добавили в пресс-службе петербургского метрополитена.

Вестибюль станции «Невский проспект» (выход на канал Грибоедова) также работает на вход и выход.

Как ранее писала «Фонтанка», в Петербурге 21 апреля проходила несогласованная акция в поддержку Алексея Навального. Она завершилась в 22:00 у ТЮЗа.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

lamer
Быстро сдулся протест. Какие-то не стойкие протестунчики.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний