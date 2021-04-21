Полиция задержала того, кого искали под кроватью корреспондента «Фонтанки». Жилетка «Пресса» и бейдж его не спасли

В Telegram-каналах распространяется видео, на котором полицейские проверяют документы у Дениса Кабакова. Сотрудник штаба Навального одет в салатовую жилетку с надписью «Пресса», также он предъявляет бейдж с указанием на сотрудничество с телеканалом «Дождь».



С утра сотрудники полиции разбудили корреспондента «Фонтанки» Ксению Клочкову. Дома у журналистки прошёл обыск по «дорожному делу», возбуждённого после акций 23 января. Полиция пришла за доказательствами противоправных действий бывшего молодого человека Клочковой Дениса Кабакова, который не проживает в квартире почти год. В процессе поиска полицейские не забыли заглянуть и под кровать.