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Полиция задержала того, кого искали под кроватью корреспондента «Фонтанки». Жилетка «Пресса» и бейдж его не спасли

Сотрудник штаба Навального Денис Кабаков задержан во время несогласованной акции в Петербурге 21 апреля. Информация об этом появилась в Telegram-каналах. Источники «Фонтанки» её подтвердили.

В Telegram-каналах распространяется видео, на котором полицейские проверяют документы у Дениса Кабакова. Сотрудник штаба Навального одет в салатовую жилетку с надписью «Пресса», также он предъявляет бейдж с указанием на сотрудничество с телеканалом «Дождь».

С утра сотрудники полиции разбудили корреспондента «Фонтанки» Ксению Клочкову. Дома у журналистки прошёл обыск по «дорожному делу», возбуждённого после акций 23 января. Полиция пришла за доказательствами противоправных действий бывшего молодого человека Клочковой Дениса Кабакова, который не проживает в квартире почти год. В процессе поиска полицейские не забыли заглянуть и под кровать.

В Петербурге 21 апреля проходит несогласованная акция в поддержку Алексея Навального, её участники заявили о применении электрошокеров при задержаниях.

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Комментарии (11)

AlBerkut
Кто в итоге нашёл то? Менты опередили? Или Ксюша быстрее окпзалась? Менты успели отбить тельце ещё целым, или уже типичным питерским конструктором вида 'суповой набор' 🤔
Да, знаю, юмор бывает и цвета антрацит 😎
Laska77
а где он бейджик и жилетку надыбал? Смелые навальнятки, маскируются
Владислав Терехин
Не везёт Ксюше в любви. Надо подыскать несчастной нормального мужика!
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