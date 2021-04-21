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Участники акции в центре Петербурга говорят о применении силовиками шокеров. Людей вытаскивают из метро

О применении шокеров к участникам несанкционированной акции сообщают ее участники и журналисты в Петербурге

В центре Петербурга продолжаются задержания участников митинга в поддержку Алексея Навального.

Как передает корреспондент «Фонтанки» 21 апреля, на Сенной площади участники акции убегают от силовиков в метро, но за ними врываются даже туда. Таким образом, в автозаках оказалось больше десятка человек.

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Как передает «ОВД-Инфо», задержанные массово сообщают о применении электрошокеров. По оценкам правозащитников, в Петербурге задержаны 42 человека.

Ранее в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти оценили число митингующих. По официальным данным, на центральные улицы города вышли 4,5 тыс. человек. «Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию протестной акции.

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Комментарии (67)

vic_5e4cd1938d1a8
"Фонтанка" какую помойку-то развела с регулярными отчётами и симпатией к протестунам.
261277191
Нашёл сегодня биржу, где 4,5 рубля платят сегодня за коммент против шествия) всё ясно с вами)
264733601
Печеньки им раздавать точно здесь не будут
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