Как передает корреспондент «Фонтанки» 21 апреля, на Сенной площади участники акции убегают от силовиков в метро, но за ними врываются даже туда. Таким образом, в автозаках оказалось больше десятка человек.
Как передает «ОВД-Инфо», задержанные массово сообщают о применении электрошокеров. По оценкам правозащитников, в Петербурге задержаны 42 человека.
Ранее в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти оценили число митингующих. По официальным данным, на центральные улицы города вышли 4,5 тыс. человек. «Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию протестной акции.