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Остановлено движение троллейбусов и трамвая в центре Петербурга

Как рассказали в комитете по транспорту 21 апреля, временно по Невскому проспекту не ходят троллейбусы №1, 5, 7, 10, 11 и 22, а № 17 — по Гороховой улице. Остановлен и трамвай № 3 на Садовой улице.

Ранее станции метро «Адмиралтейская» и «Невский проспект» (канал Грибоедова) были закрыты на выход.

В городе проходит несогласованная акция в поддержку Алексея Навального. От Дворцовой площади ее участники двинулись на Сенатскую площадь и к Мариинскому дворцу, идут задержания. «Фонтанка» ведет текстовую и видеотрансляцию.

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