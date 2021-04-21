Остановлено движение троллейбусов и трамвая в центре Петербурга

Как рассказали в комитете по транспорту 21 апреля, временно по Невскому проспекту не ходят троллейбусы №1, 5, 7, 10, 11 и 22, а № 17 — по Гороховой улице. Остановлен и трамвай № 3 на Садовой улице.



Ранее станции метро «Адмиралтейская» и «Невский проспект» (канал Грибоедова) были закрыты на выход.

В городе проходит несогласованная акция в поддержку Алексея Навального. От Дворцовой площади ее участники двинулись на Сенатскую площадь и к Мариинскому дворцу, идут задержания. «Фонтанка» ведет текстовую и видеотрансляцию.