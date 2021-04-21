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Две станции метро в центре Петербурга закрыли на выход

Станции метро «Адмиралтейская» и «Невский проспект» (канал Грибоедова) закрыты на выход. Вестибюли работают только на вход. Об этом сообщает комитет по транспорту Смольного 21 марта.

«Станции не работают на выход с 19.03», — уточнили в справочной службе метрополитена.

В городе началась несогласованная акция в поддержку Алексея Навального. Петербуржцы пришли к Дворцовой площади, которую перекрыли силовики. Толпа направилась к Медному Всаднику. По примерным подсчётам корреспондента «Фонтанки», на несогласованную акцию пришли порядка тысячи человек.

Сотрудники полиции и Росгвардии ещё днём окружили центральные улицы. Из-за перекрытий туристы не смогли попасть в Эрмитаж и капеллу.

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Комментарии (3)

Bert_5e4d90d629bc8
тот случай, когда хочешь поддержать Н-ного только назло тем муд-кам, которые мешают жить простым людям
муматор
почему? Кто закрыл? На каком основании?
aborigenSPB
Акция несогласных не согласована - это можно понять! А согласных за что гнобят? Они, вроде как, за нынешнюю власть, в город приехали на экскурсию - а их туда же: сидите в своём скворечнике и не пилюкайте!
Обидно за родной город - из-за страха власть и денег имущих товарищей страдают все: и местные и туристы!
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