Две станции метро в центре Петербурга закрыли на выход

Станции метро «Адмиралтейская» и «Невский проспект» (канал Грибоедова) закрыты на выход. Вестибюли работают только на вход. Об этом сообщает комитет по транспорту Смольного 21 марта.
«Станции не работают на выход с 19.03», — уточнили в справочной службе метрополитена.
В городе началась несогласованная акция в поддержку Алексея Навального. Петербуржцы пришли к Дворцовой площади, которую перекрыли силовики. Толпа направилась к Медному Всаднику. По примерным подсчётам корреспондента «Фонтанки», на несогласованную акцию пришли порядка тысячи человек.
Сотрудники полиции и Росгвардии ещё днём окружили центральные улицы. Из-за перекрытий туристы не смогли попасть в Эрмитаж и капеллу.