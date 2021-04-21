Две станции метро в центре Петербурга закрыли на выход

Станции метро «Адмиралтейская» и «Невский проспект» (канал Грибоедова) закрыты на выход. Вестибюли работают только на вход. Об этом сообщает комитет по транспорту Смольного 21 марта.

«Станции не работают на выход с 19.03», — уточнили в справочной службе метрополитена.

В городе началась несогласованная акция в поддержку Алексея Навального. Петербуржцы пришли к Дворцовой площади, которую перекрыли силовики. Толпа направилась к Медному Всаднику. По примерным подсчётам корреспондента «Фонтанки», на несогласованную акцию пришли порядка тысячи человек.