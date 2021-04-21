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Петербуржцы не могут попасть в капеллу из-за ограждений в центре города, туристы — в Эрмитаж

Силовики не пропускают через ограждения посетителей Эрмитажа и капеллы

На Дворцовой площади замкнули ограждения со стороны Невского проспекта. Как передает корреспондент «Фонтанки» 21 апреля, силовики не дают пройти даже туристам, у которых билеты в Эрмитаж на 18 часов.

С площади продолжают выводить журналистов и прохожих, которые попали в «оцепление».

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Помимо этого, петербуржцев, которые спешат к Государственной академической капелле Петербурга на набережной реки Мойки на концерт, также не пустили через ограждения. На вопросы о том, где можно пройти, полицейские отвечают: «Без понятия».

Не удалось прорваться и людям, просившим «забрать машины» и «пройти домой».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

Bert_5e4d90d629bc8
очередное подтверждение безмозглости слуг народа
blackcatwhitecat
Королевство абсурда...
265112968
И кто враг этих людей, которые не могут попасть домой?
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