На Дворцовой площади замкнули ограждения со стороны Невского проспекта. Как передает корреспондент «Фонтанки» 21 апреля, силовики не дают пройти даже туристам, у которых билеты в Эрмитаж на 18 часов.



С площади продолжают выводить журналистов и прохожих, которые попали в «оцепление».