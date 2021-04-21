На Дворцовой площади замкнули ограждения со стороны Невского проспекта. Как передает корреспондент «Фонтанки» 21 апреля, силовики не дают пройти даже туристам, у которых билеты в Эрмитаж на 18 часов.
С площади продолжают выводить журналистов и прохожих, которые попали в «оцепление».
Помимо этого, петербуржцев, которые спешат к Государственной академической капелле Петербурга на набережной реки Мойки на концерт, также не пустили через ограждения. На вопросы о том, где можно пройти, полицейские отвечают: «Без понятия».
Не удалось прорваться и людям, просившим «забрать машины» и «пройти домой».