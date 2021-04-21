автор фото Зотов Алексей/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







То, что у вас выручка упала из-за требований Роспотребнадзора, постановления губернатора, падения туристического трафика и общих проблем в экономике — объяснение хорошее, но не самоочевидное для налогового инспектора. Как говорят юристы, специализирующиеся на налоговом праве, вряд ли стоит винить лично этого инспектора в нечуткости или непонимании происходящего вокруг.

Руководство сети «котокафе» «Республика кошек» получило на днях одно из таких писем от налоговой. Из-за коронавирусных ограничений выручка у компании в январе упала на 30% к уровню прошлого года, заметили в ФНС в ходе мониторинга отчетности. И теперь владельцам заведения придется объяснять то, что и так все знают.



Подобные письма пишутся под копирку, а их адресаты выбираются, по сути, автоматически, на основе показателей, заложенных в программы для анализа отчетности юридических лиц. И если по какому-то критерию — например, по снижению выручки, ваши цифры попадают в разряд подозрительных, спорить с системой ни один сотрудник налоговой не будет. Просто направит вам письмо с требованием объяснить причину отклонения от некоей нормы. Это нужно не чтобы вас помучить, а для отчетности. Раз есть отклонение, ему должно быть объяснение. И кроме вас его дать некому — не будет же сам инспектор оправдываться за вас перед своей программой. Ну вот такие правила игры.

Чтобы хотя бы чуточку упростить петербургскому бизнесу жизнь, «Фонтанка» обратилась к юристам с просьбой составить готовую форму для ответа на подобные письма. Скачайте ее, вставьте данные вашей фирмы и один из вариантов объяснения и смело отправляйте в налоговую. Напомним — по закону это надо сделать не позднее чем через 10 дней после получения письма из ФНС по почте или в своем кабинете налогоплательщика.



Форма ответа ИФНС Скачать документ Adobe Acrobat (PDF)

Эта форма подойдет для ответа на три основных претензии от налоговой. Первая — это резкое снижение выручки по сравнению с прошлогодними показателями. Если проводимые через контрольно-кассовую технику деньги внезапно (для ФНС) стали заметно меньше, она может чисто автоматически заподозрить в этом ваш переход на прием денег наличными в обход фискальных процедур.

Вторая очень распространенная претензия — средняя зарплата по компании. Дело в том, что налоговая ориентируется на подсчеты Росстата (в случае с Петербургом — Петростата), который ежемесячно определяет средний уровень зарплат в регионе по каждому виду экономической деятельности. К примеру, в феврале 2021 года (более свежих цифр пока нет) в строительстве среднюю зарплату насчитали в 64 740 рублей. К слову, это на 20% больше, чем было год назад. У гостиниц и предприятий общественного питания — 37 232 рубля (+3,5%). В торговле — 71 572 рубля (+18,8%).



Фото: Петростат Поделиться Поделиться







По целому ряду причин у конкретного магазина средняя зарплата у всех сотрудников может быть ниже 71,5 тысячи, у монтажной фирмы — меньше 64,7 тысячи, а у ресторана — до 37,2. Это может быть вполне осязаемой причиной для налогового инспектора, чтобы спросить, почему так выходит. Не надо пугаться такого вопроса.



Достаточно простого и понятного объяснения, что заплаты в вашей организации соответствуют средним предложениям на рынке труда, и заверения, что все сотрудники оформлены по закону, а деньги им выплачиваются без задержек.

Ну и самой неожиданной претензией со стороны ФНС может оказаться обвинение в недостаточной эффективности управления организацией, что и стало причиной снижения финансовых показателей — падения выручки и чистой прибыли. Одним из вариантов таких претензий может быть упрек в недостаточной осмотрительности при заключении договоров с контрагентами, которые в глазах инспектора могут быть жуликами еще побольше вашего, а все сделки между вами — притворными и с целью уклонения от налогов.

Как бы вы ни были шокированы такими подозрениями, на них необходимо будет что-то ответить. По нынешним временам, когда налоговая ищет любой повод для повышения сборов, лучше быть готовым к таким вопросам.

«При любом заключении договора для минимизации претензий со стороны налоговых органов разумно будет собирать «досье» своего контрагента. Через открытые источники собрать сведения о контрагенте: сайт ФНС России, сайт ФССП России, сайт арбитражных судов, сервисов «Контур-Фокус», СПАРК и т.д., — рассказывает Светлана Гузь, управляющий партнер Бюро юридических стратегий Legal to Business. — Также не будет лишним направить письмо-запрос в налоговый орган, в котором контрагент компании состоит на учете, с представлением сведений о своем контрагенте (есть/нет претензий со стороны налогового органа). Данные действия будут полезны в случае проверки как компании, так и контрагента. В 90% случаев налоговый орган проигнорирует запрос компании, но зато компания подтвердит свою должную осмотрительность».



Каким бы нелепым это ни казалось, следует подготовить и ответ на вопрос: «А зачем вы вообще заключали тот или иной договор?» Эксперты напоминают: не надо кипятиться. Ответ должен быть максимально формальным. Например: именно этот контрагент предоставляет необходимые для деятельности нашей компании товары/работы/услуги оперативно, качественно, доступно и т.п.

Снижение же прибыли следует обосновывать общим положением дел в экономике. К примеру, не лишним будет указать на снижение в стране ВВП и рост инфляции. Так, инфляция, по данным на март 2021 года, составила 5,8%, при том, что чиновники закладывали в свои прогнозы всего 4%. Общее падение ВВП в России, по уточненным данным Росстата, в прошлом году составило 3%. При этом у целого ряда отраслей резко упал показатель добавленной стоимости: https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/118865?print=1 гостиниц и ресторанов (-24,5%), учреждений культуры и спорта (-11,4%), предприятий транспорта (-10,6%), организаций, оказывающих прочие услуги населению (-6,9,%). Такие цифры могут стать понятным и удовлетворяющим инспектора аргументом при ответе на вопрос: «Почему у вас упала прибыль?»



Нужно быть готовым к тому, что невинное письмо с кажущейся дурацкой просьбой объяснить, чем вызвано падение выручки, при его игнорировании или неудовлетворительном ответе может привести к совершенно конкретным последствиям.

«При всех вызовах на комиссии, допросы, пояснения целесообразно идти с адвокатом, юристом. Отвечать на поставленные вопросы можно без указания цен, дат, количества, реквизитов, имен и т.п., ссылаясь на то, что для точного ответа необходимо проанализировать документы, отчетность и т.п.: представитель компании не обязан помнить о всей ее хозяйственной жизни, — говорит Светлана Гузь. — Если ФНС не запрашивает каких-то конкретных документов (первичную документацию, договоры и проч.), то достаточно принести с собой устав, решение об избрании генерального директора и те документы, которые, по вашему мнению, подтверждают позицию: например, истечение отсрочки/рассрочки по арендной плате, возобновление платежей по арендной плате в полном объеме, привлечение займов, кредитов и проч. Можно иметь при себе распечатанные балансы с расшифровками, но лучше не заготавливать «шпаргалку» с ответами на все вопросы. Важно помнить информацию об открытых расчетных счетах своей фирмы и действующих ЭЦП».



Было бы полезным выучить хотя бы базовые термины, которыми пользуются сотрудники ФНС. Начать можно с того, что касается вас лично.

К примеру, в арсенале инспектора есть такие инструменты для общения с вами:

— истребование документов

— допрос свидетелей

— осмотр документов и предметов.

На сайте налоговой очень четко и понятно расписан регламент проведения таких мероприятий. К примеру, истребование документов происходит по утвержденной форме, которую инспекторы не вправе изменять. Допрос свидетелей — вещь, с одной стороны, обязательная, а с другой, наказание за уклонение от него — в пределах 3 тысяч рублей. А осмотр ваших документов, территории предприятия и имущества на ней обставляется массой формальностей и, по большому счету, может проводиться только с вашего согласия.

Однако профильные юристы не рекомендуют бравировать такими знаниями и идти на конфликт, требуя неукоснительного соблюдения инспекторами формальностей. Они куда больше вашего подкованы в таких вопросах и почти наверняка без особого труда смогут утереть нос дилетанту. Так что бодания с ФНС (если для этого есть реальная необходимость) оставьте профессионалам, которые точно будут знать, что делать. И взвесьте, насколько вам принципиально идти на конфликт и готовы ли вы к нему. В подавляющем большинстве случаев для снятия всех вопросов будет достаточно направить письмо с простыми и внятными ответами. Которое, напомним, как правило, нужно инспектору просто для галочки.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

