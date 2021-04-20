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«Коронавирус? Не слышали». Налоговая заподозрила «Республику кошек» в недобром и потребовала объяснить, почему у нее упала выручка

Налоговая просит «Республику кошек» объяснить, почему у неё упала выручка

Сеть «Республика кошек» получила письмо от ФНС с требованием объяснить, почему у нее в этом году так сильно упала выручка. Руководство «котокафе» теперь будет вынуждено объяснить налоговым инспекторам очевидные для любого петербургского заведения истины.

Как следует из письма от налоговых органов, опубликованного руководством «Республики кошек» во вторник, 20 апреля, был проведен мониторинг предоставленных компанией расчетов с применением контрольно-кассовой техники. В итоге были «выявлены признаки не полного отражения выручки в феврале 2021 года».

Налоговые инспекторы попросили «Республику кошек» в 10-дневный срок «предоставить пояснение о причинах, повлиявших на выручку».

Фото: Анна Кондратьева
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«Котокафе» — особый формат заведения, где посетители встречаются и общаются с большим количеством кошек. Анна Кондратьева, один из соучредителей АНО «Всевмузей», которое работает под вывеской «Республики кошек», объяснила «Фонтанке», что претензии предъявляют к ней лично как к ИП. В этой ипостаси она выступала оператором небольших кофеен внутри «котокафе», которые продавали посетителям напитки и пирожные, обеспечивая таким образом основную выручку заведения, на которую кошки лечились и содержались.

«В январе этого года мы недосчитались выручки в 226 тысяч рублей — это примерно на 30% меньше, чем год назад. В феврале дела пошли уже получше, и год-к-году у нас вышло всего минус 27 тысяч», — объясняет предприниматель. Однако объяснение такому феномену ей кажется очевидным — коронавирусные и другие ограничения, которые вводились городскими властями.

«Весь январь мы не могли предлагать посетителям напитки и пирожные и продавали только кофе навынос, из-за чего, кстати, получили массу негатива. Кроме того, первую неделю мы вообще не могли работать — был запрет. А в какие-то выходные весь центр был перекрыт силовыми структурами из-за митингов. И наши гости, записанные к нам на посещения кошек, не могли до нас добраться», — рассказывает Анна Кондратьева. Кстати, из-за тех же коронавирусных ограничений «Республика кошек» была вынуждена вводить посещения строго по предварительной записи, что отсекало случайных посетителей из числа прохожих. Кроме того, не было этой зимой в городе и значительного числа туристов, что тоже не добавляло «котокафе» клиентов и выручки.

В ближайшие дни Анна Кондратьева намерена отправиться в налоговую, чтобы рассказать обо всем этом инспекторам, и надеется, что с нее снимут подозрения в утаивании выручки.

Фото: Анна Кондратьева

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Комментарии (4)

alexpv
Совершенно банальная история, могу рассказать десятки.И о том, как налоговая вызывает директоров и "просит" увеличить прибыль, или НДС, так как по их мнению эти показатели не попадают в их планы по взиманию налогов. И никого не волнует, что компания фактически отработала год в убытке, что выручка действительно по факту упала.
Лучше откупиться тем, что "просят", чем пытаться доказать, что деятельность ведется в полном соответствии с законом.
По их мнению, все предприятия жулики по определению и только и делают, что жируют и норовят обмануть государство.
Karl_Ivanovich
Просто поразительно!
По существу: кафе совмещённое с зоопарком потеряло выручку из-за отсутствия туристов, а содержание животных никуда не делось.
Надеюсь, у этого доброго заведения хватит подтверждающих финансовых документов, чтобы оправдаться.
Athair
В порядке поддержки и рекламы - были там с сыном младшеклассником, ему понравилось.

Котов много, коты разные, единственное - очень сонные, то ли кормят чем, то ли ароматизаторы их так успокаивают, то ли мы не в то время зашли. ;) К кофе тоже вопросов нет, вкусный..
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