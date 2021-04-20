Сеть «Республика кошек» получила письмо от ФНС с требованием объяснить, почему у нее в этом году так сильно упала выручка. Руководство «котокафе» теперь будет вынуждено объяснить налоговым инспекторам очевидные для любого петербургского заведения истины.
Как следует из письма от налоговых органов, опубликованного руководством «Республики кошек» во вторник, 20 апреля, был проведен мониторинг предоставленных компанией расчетов с применением контрольно-кассовой техники. В итоге были «выявлены признаки не полного отражения выручки в феврале 2021 года».
Налоговые инспекторы попросили «Республику кошек» в 10-дневный срок «предоставить пояснение о причинах, повлиявших на выручку».
«Котокафе» — особый формат заведения, где посетители встречаются и общаются с большим количеством кошек. Анна Кондратьева, один из соучредителей АНО «Всевмузей», которое работает под вывеской «Республики кошек», объяснила «Фонтанке», что претензии предъявляют к ней лично как к ИП. В этой ипостаси она выступала оператором небольших кофеен внутри «котокафе», которые продавали посетителям напитки и пирожные, обеспечивая таким образом основную выручку заведения, на которую кошки лечились и содержались.
«В январе этого года мы недосчитались выручки в 226 тысяч рублей — это примерно на 30% меньше, чем год назад. В феврале дела пошли уже получше, и год-к-году у нас вышло всего минус 27 тысяч», — объясняет предприниматель. Однако объяснение такому феномену ей кажется очевидным — коронавирусные и другие ограничения, которые вводились городскими властями.
«Весь январь мы не могли предлагать посетителям напитки и пирожные и продавали только кофе навынос, из-за чего, кстати, получили массу негатива. Кроме того, первую неделю мы вообще не могли работать — был запрет. А в какие-то выходные весь центр был перекрыт силовыми структурами из-за митингов. И наши гости, записанные к нам на посещения кошек, не могли до нас добраться», — рассказывает Анна Кондратьева. Кстати, из-за тех же коронавирусных ограничений «Республика кошек» была вынуждена вводить посещения строго по предварительной записи, что отсекало случайных посетителей из числа прохожих. Кроме того, не было этой зимой в городе и значительного числа туристов, что тоже не добавляло «котокафе» клиентов и выручки.
В ближайшие дни Анна Кондратьева намерена отправиться в налоговую, чтобы рассказать обо всем этом инспекторам, и надеется, что с нее снимут подозрения в утаивании выручки.