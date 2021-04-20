Как следует из письма от налоговых органов, опубликованного руководством «Республики кошек» во вторник, 20 апреля, был проведен мониторинг предоставленных компанией расчетов с применением контрольно-кассовой техники. В итоге были «выявлены признаки не полного отражения выручки в феврале 2021 года».

Сеть «Республика кошек» получила письмо от ФНС с требованием объяснить, почему у нее в этом году так сильно упала выручка. Руководство «котокафе» теперь будет вынуждено объяснить налоговым инспекторам очевидные для любого петербургского заведения истины.

«Котокафе» — особый формат заведения, где посетители встречаются и общаются с большим количеством кошек. Анна Кондратьева, один из соучредителей АНО «Всевмузей», которое работает под вывеской «Республики кошек», объяснила «Фонтанке», что претензии предъявляют к ней лично как к ИП. В этой ипостаси она выступала оператором небольших кофеен внутри «котокафе», которые продавали посетителям напитки и пирожные, обеспечивая таким образом основную выручку заведения, на которую кошки лечились и содержались.



«В январе этого года мы недосчитались выручки в 226 тысяч рублей — это примерно на 30% меньше, чем год назад. В феврале дела пошли уже получше, и год-к-году у нас вышло всего минус 27 тысяч», — объясняет предприниматель. Однако объяснение такому феномену ей кажется очевидным — коронавирусные и другие ограничения, которые вводились городскими властями.



«Весь январь мы не могли предлагать посетителям напитки и пирожные и продавали только кофе навынос, из-за чего, кстати, получили массу негатива. Кроме того, первую неделю мы вообще не могли работать — был запрет. А в какие-то выходные весь центр был перекрыт силовыми структурами из-за митингов. И наши гости, записанные к нам на посещения кошек, не могли до нас добраться», — рассказывает Анна Кондратьева. Кстати, из-за тех же коронавирусных ограничений «Республика кошек» была вынуждена вводить посещения строго по предварительной записи, что отсекало случайных посетителей из числа прохожих. Кроме того, не было этой зимой в городе и значительного числа туристов, что тоже не добавляло «котокафе» клиентов и выручки.

