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Президент УЕФА о выходе английских клубов из Суперлиги: Умение признавать ошибки — это похвально. А они допустили большую ошибку

Президент УЕФА остался доволен решением шести клубов покинуть Суперлигу

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин одобрил выход английских клубов из числа участников Суперлиги. В интервью La Gazzetta dello Sport 21 апреля он подчеркнул, что не в обиде на эти команды.

«Вчера я сказал, что умение признавать ошибки — это похвально. А эти клубы допустили большую ошибку. Но сейчас они возвращаются в семью. Я знаю, что они могут предложить многое не только для наших турниров, но и для всего европейского футбола. Сейчас важно вместе двигаться вперед и заново выстроить то единство, которое существовало в этом виде спорта ранее», — сказал Чеферин.

Запуск футбольной Суперлиги Европы был официально приостановлен после выхода из турнира всех английских клубов.

О создании Суперлиги Европы было объявлено 19 апреля. Клубами-основателями выступили «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Ювентус», «Интер» и «Милан». Подробнее о том, что такое Суперлига и зачем ее было вообще создавать, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (1)

karbofos
Ситуация стара как мир.

Если не поднимают зарплату долгие годы - приходишь к начальству с заявлением на увольнение.
Тут же минимум на 40-50% поднимают.
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