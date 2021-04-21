Президент УЕФА о выходе английских клубов из Суперлиги: Умение признавать ошибки — это похвально. А они допустили большую ошибку

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин одобрил выход английских клубов из числа участников Суперлиги. В интервью La Gazzetta dello Sport 21 апреля он подчеркнул, что не в обиде на эти команды.



«Вчера я сказал, что умение признавать ошибки — это похвально. А эти клубы допустили большую ошибку. Но сейчас они возвращаются в семью. Я знаю, что они могут предложить многое не только для наших турниров, но и для всего европейского футбола. Сейчас важно вместе двигаться вперед и заново выстроить то единство, которое существовало в этом виде спорта ранее», — сказал Чеферин.

