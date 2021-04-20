УЕФА победил. Чтобы развалить новую футбольную Суперлигу, потребовалось всего два дня

Участники европейской футбольной Суперлиги прямо сейчас обсуждают закрытие турнира. Как написал журналист The Telegraph Сэм Уоллес в Twitter 20 апреля, боссы всех 12 клубов заявили о намерении покинуть проект.



Первым стал лондонский «Челси», который не выдержал акции протеста собственных болельщиков у стадиона. Вслед за ним отправились «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал» и другие участники Суперлиги.



Другим итогом этой встречи стали отставки Эда Вудворда с поста председателя правления «Манчестер Юнайтед» и Андреа Аньелли — с должности президента «Ювентуса». Оба были одними из главных идейных вдохновителей Суперлиги.

