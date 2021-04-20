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УЕФА победил. Чтобы развалить новую футбольную Суперлигу, потребовалось всего два дня

Европейская футбольная Суперлига закрывается спустя день после основания

Участники европейской футбольной Суперлиги прямо сейчас обсуждают закрытие турнира. Как написал журналист The Telegraph Сэм Уоллес в Twitter 20 апреля, боссы всех 12 клубов заявили о намерении покинуть проект.

Первым стал лондонский «Челси», который не выдержал акции протеста собственных болельщиков у стадиона. Вслед за ним отправились «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал» и другие участники Суперлиги.

Другим итогом этой встречи стали отставки Эда Вудворда с поста председателя правления «Манчестер Юнайтед» и Андреа Аньелли — с должности президента «Ювентуса». Оба были одними из главных идейных вдохновителей Суперлиги.

Подробнее о том, что такое Суперлига и зачем ее было вообще создавать, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (4)

Савва Морозов
Своего добились - будет новая система отбора в ЛЧ.
007_5e4d82afdecb9
чтд
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