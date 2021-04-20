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«Челси» решил отказаться от участия в Суперлиге после акции протеста болельщиков

Фанаты футбольного клуба «Челси» устроили стихийный митинг у въезда на стадион «Стэмфорд Бридж», где должен пройти матч английской премьер-лиги. Болельщики выступили против вступления команды в новую Суперлигу.

В результате автобус с командой «Челси» не сумел сразу попасть внутрь. Вратарь Петер Чех вышел из автобуса и попытался успокоить фанатов. Пока обходится без столкновений с полицией и арестов.

Одновременно с этим корреспондент BBC Дэн Роан написал в своем Twitter, что «Челси» готовит документы для выхода из Суперлиги. Аналогичные сообщения стали поступать от разных инсайдеров о «Манчестер Сити».

Ранее было объявлено о создании нового футбольного турнира — Суперлиги с участием ведущих клубов Европы. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».

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