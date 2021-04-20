Фанаты футбольного клуба «Челси» устроили стихийный митинг у въезда на стадион «Стэмфорд Бридж», где должен пройти матч английской премьер-лиги. Болельщики выступили против вступления команды в новую Суперлигу.
The moment Chelsea fans heard the alleged reports that the club is preparing to withdraw from the European Super League ...— ESPN FC (@ESPNFC) April 20, 2021
(via @oliver_todd)pic.twitter.com/pDemLspHCi
В результате автобус с командой «Челси» не сумел сразу попасть внутрь. Вратарь Петер Чех вышел из автобуса и попытался успокоить фанатов. Пока обходится без столкновений с полицией и арестов.
Petr Cech calms down protesting Chelsea fans outside of Stamford Bridge, pleading for the team bus to be allowed to park. pic.twitter.com/loPPKblYus— Squawka News (@SquawkaNews) April 20, 2021
Одновременно с этим корреспондент BBC Дэн Роан написал в своем Twitter, что «Челси» готовит документы для выхода из Суперлиги. Аналогичные сообщения стали поступать от разных инсайдеров о «Манчестер Сити».
Ранее было объявлено о создании нового футбольного турнира — Суперлиги с участием ведущих клубов Европы. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».