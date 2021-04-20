Принадлежавшее городу имущество бывшего пионерлагеря в Сестрорецке продано на торгах за 86,6 млн рублей. В состав лота вошла историческая деревянная дача на Тарховском проспекте, 46, и земля под ней.

Как сообщили 20 апреля в пресс-службе Смольного, победитель аукциона получил участок размером почти в 2 га и 11 зданий общей площадью 2 788 кв. м, в том числе выявленный объект культурного наследия — деревянную дачу В. К. Ефремова. Часть проданных объектов построены в 1917–1927 гг. В прошлом здесь работал пионерлагерь «Айболит» городской больницы № 40, но с 1990-х годов он не используется. Дача пережила пожар в 2011 году и превратилась после него в руины.

Также за 34 млн рублей с молотка ушло помещение площадью 426,1 кв. м в здании-памятнике на Рузовской улице, 21а. Оно также известно как «Особняк Г. П. Петрова», было построено на рубеже XIX — XX веков. Отмечается, что в помещении сохранились фрагменты исторической отделки, его можно приспособить под офис.

Ранее по плану приватизации Росимущество продало 100% государственного АО «НИИ «ТЕСТ» вместе с принадлежащим ему шестиэтажным офисным зданием на Лиговском проспекте, 56б. Его предлагается реконструировать под офисный центр, гостиницу и комплекс апартаментов.