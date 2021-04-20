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Русский музей назвал день пуска фонтанов в Летнем саду

Петербуржцы смогут увидеть фонтаны Летнего сада после зимы в День труда

Фонтаны в Летнем саду запустят 1 мая. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Русского музея 20 апреля, систему включат после открытия парка, который в эти дни недоступен для посетителей из-за просушки.

Тестовый пуск фонтанов планируют провести 29 апреля. К этому же сроку скульптуры освободят от защиты, которой их накрывали на зиму.

Летний сезон готовятся начать и в Екатерининском парке: «раздевать» статуи в государственном музее-заповеднике «Царское Село» начали с 15 апреля. Фрейлинский и Висячий садики в Екатерининском парке, а также павильон «Шапель» в Александровском доступны для посещения с 24 апреля.

С этого же дня на летний режим переходит и «Петергоф» — фонтаны будут запускать ежедневно. Весенний праздник в Нижнем парке музея-заповедника в этом году запланирован на 22 мая. Он посвящён 300-летию фонтанной системы Петергофа.

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