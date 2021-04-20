Сотрудников Василеостровского районного суда в Петербурге эвакуируют днём 20 апреля. О причинах сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.
По предварительной информации, в зале заседания обнаружена бесхозная сумка. На место вызвали кинологов.
Ранее сообщалось об эвакуации сотрудников восьмиэтажного бизнес-центра «Бенуа» в Калининском районе. В здании располагается петербургский офис «Яндекса».
Эвакуационный террор в Петербурге начался в конце ноября 2019 года. Авторы забрасывали электронными письмами суды, школы, детские сады, торговые центры, аэропорт и метро. Обещали не прекращать, пока православный бизнесмен Константин Малофеев не вернёт 120 биткойнов, будто бы украденных с биржи криптовалюты WEX. Поток тревожных сообщений иссяк с началом пандемии, когда многие ушли на удалёнку, и проверки стали проходить без эвакуаций. Однако с недавнего времени возобновился с прежней интенсивностью.