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Кинологи выехали в один из судов Петербурга. В здании нашли бесхозную сумку

В Петербурге проводится эвакуация сотрудников Василеостровского райсуда

Сотрудников Василеостровского районного суда в Петербурге эвакуируют днём 20 апреля. О причинах сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

По предварительной информации, в зале заседания обнаружена бесхозная сумка. На место вызвали кинологов.

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Ранее сообщалось об эвакуации сотрудников восьмиэтажного бизнес-центра «Бенуа» в Калининском районе. В здании располагается петербургский офис «Яндекса».

Эвакуационный террор в Петербурге начался в конце ноября 2019 года. Авторы забрасывали электронными письмами суды, школы, детские сады, торговые центры, аэропорт и метро. Обещали не прекращать, пока православный бизнесмен Константин Малофеев не вернёт 120 биткойнов, будто бы украденных с биржи криптовалюты WEX. Поток тревожных сообщений иссяк с началом пандемии, когда многие ушли на удалёнку, и проверки стали проходить без эвакуаций. Однако с недавнего времени возобновился с прежней интенсивностью.

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Комментарии (1)

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Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 4890 4200 5090 508-CЕMЬ

Заранее большое человеческое спaсибо..........
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