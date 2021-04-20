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Из БЦ «Бенуа» эвакуировали петербургский «Яндекс» с соседями. Прогулку обеспечил телефонный звонок

Петербургский «Яндекс» отправился на эвакуацию из-за «минирования»

В восьмиэтажном бизнес-центре «Бенуа» в Калининском районе Петербурга днём 20 апреля идёт эвакуация сотрудников. Об этом «Фонтанке» сообщили читатели, которые также отправились на внеплановую прогулку.

По их словам, в здании на Пискарёвском проспекте, 2/2, тревогу объявили примерно через час после полудня. Работников попросили оперативно выйти на улицу, срочность прогулки объяснили анонимным звонком с угрозой взрыва.

«Бенуа» — восьмиэтажный бизнес-центр, в котором порядка сорока арендаторов. Три этажа занимает петербургский филиал «Яндекса». Там подтвердили эвакуацию. «Вернёмся к вам в ближайшее время», — заверили в компании. Взрывоопасное в здании ищут сотрудники правоохранительных органов.

Накануне днём эвакуацию отрабатывали сотрудники Смольнинского суда. Бомбу в здании искали после письма от Баширова.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Artem Melik-Parsadanyan
В Бенуа не было оповещения об эвакуации. Ушли из здания только сотрудники яндекса. Другие арендаторы не в курсе данной ситуации.
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