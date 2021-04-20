Из БЦ «Бенуа» эвакуировали петербургский «Яндекс» с соседями. Прогулку обеспечил телефонный звонок

По их словам, в здании на Пискарёвском проспекте, 2/2, тревогу объявили примерно через час после полудня. Работников попросили оперативно выйти на улицу, срочность прогулки объяснили анонимным звонком с угрозой взрыва.



«Бенуа» — восьмиэтажный бизнес-центр, в котором порядка сорока арендаторов. Три этажа занимает петербургский филиал «Яндекса». Там подтвердили эвакуацию. «Вернёмся к вам в ближайшее время», — заверили в компании. Взрывоопасное в здании ищут сотрудники правоохранительных органов.

