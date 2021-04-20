Петербуржцы заметили, что в течение последних дней на Охтинском мысу проходят некие работы. В пресс-службе «Газпром нефти» «Фонтанке» 20 апреля пояснили, что на территории проходит весенняя уборка.



Информацию, что движение на участке наблюдается в последние 2–3 дня, редакции сообщил читатель.



«В настоящий момент на участке в собственности компании на Охтинском мысе идут текущие работы по весенней уборке и поддержанию его (участка) в надлежащем виде. Никаких строительных работ не ведется», — прокомментировал происходящее представитель компании.