Петербуржцы заметили, что в течение последних дней на Охтинском мысу проходят некие работы. В пресс-службе «Газпром нефти» «Фонтанке» 20 апреля пояснили, что на территории проходит весенняя уборка.
Информацию, что движение на участке наблюдается в последние 2–3 дня, редакции сообщил читатель.
«В настоящий момент на участке в собственности компании на Охтинском мысе идут текущие работы по весенней уборке и поддержанию его (участка) в надлежащем виде. Никаких строительных работ не ведется», — прокомментировал происходящее представитель компании.
Напомним, в апреле районный суд Петербурга наложил меры предварительной защиты на часть территории Охтинского мыса — до окончания судебного процесса запрещено вести любые работы, которые требуют углубления в грунт более чем на полметра. Это было сделано по ходатайству градозащитников в рамках иска к комитету по охране памятников. Вынося решение, суд учел поручение президента России Владимира Путина к губернатору Петербурга, Министерству культуры и «Газпрому» рассмотреть возможность создания в этом месте археологического музея-заповедника. Представить результаты этого рассмотрения стороны должны до 1 мая.
«Газпром нефть» планирует построить на мысу общественно-деловой комплекс с общественным пространством и ландшафтным парком. Градозащитники считают, что остатки шведских крепостей Ландскрона и Ниеншанц есть на всей территории мыса и здесь невозможно никакое строительство.