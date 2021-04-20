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Коронавирус оставит Петербург без ночных автобусов и ближайшим летом

В Петербурге не будут курсировать ночные автобусы летом 2021 года

Смольный решил не запускать летом 2021 года ночные автобусы, которые дублируют линии метро. Год назад их также не было.

Как рассказали «Фонтанке» 20 апреля в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок», решение принято в связи с продолжающейся пандемией и сократившимся туристическим потоком.

Напомним, год назад в разгар первой волны пандемии чиновники решили отказаться от ночных шаттлов между «Адмиралтейской» и «Спортивной», которые должны были курсировать с 30 апреля по 15 ноября с часу до трех часов ночи. То же самое относилось к движению автобусов по 5 группам ночных маршрутов в период с 00:00 до 6:00 часов.

Это стало частью реорганизации пассажирского сообщения, вызванной пандемией. Метро перешло на укороченный режим работы до 22:00, после этого пару часов выручали 5 автобусных маршрутов, повторяющих линии подземки, но полноценных ночных шаттлов не запускали. Одновременно было закрыто более 200 автобусных коммерческих направлений.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

216946673
В наземном транспорте едут в масках только самые дряхлые бабушки- старушки. А в метро после прохода турникета снимает маски каждый второй. И ничего. Заболеваемость падает. По сути дела этот коронавирус легче гриппа. Три дня температура ночью поднимается до 39. Лечить только парацетамолом и дексаметазоном...И все будет ОК. Проверено на себе.
walker_5e4cd299a1c68
По поводу сократившегося туристического потока, могу понять.
Но "продолжающаяся пандемия", блин, да зайдите в метро или ОТ с утра, люди друг на друге висят. Что за бред?
sakorol
на такси дешевле будет
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