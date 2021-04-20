Коронавирус оставит Петербург без ночных автобусов и ближайшим летом

Как рассказали «Фонтанке» 20 апреля в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок», решение принято в связи с продолжающейся пандемией и сократившимся туристическим потоком.



Напомним, год назад в разгар первой волны пандемии чиновники решили отказаться от ночных шаттлов между «Адмиралтейской» и «Спортивной», которые должны были курсировать с 30 апреля по 15 ноября с часу до трех часов ночи. То же самое относилось к движению автобусов по 5 группам ночных маршрутов в период с 00:00 до 6:00 часов.



Это стало частью реорганизации пассажирского сообщения, вызванной пандемией. Метро перешло на укороченный режим работы до 22:00, после этого пару часов выручали 5 автобусных маршрутов, повторяющих линии подземки, но полноценных ночных шаттлов не запускали. Одновременно было закрыто более 200 автобусных коммерческих направлений.

