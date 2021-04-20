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Рогозин показал, как строят новую российскую орбитальную станцию. На записи видна табличка «Макет»

Роскосмос приступил к созданию орбитальной станции

Роскосмос начал строительство первого модуля новой российской орбитальной станции. Об этом 20 апреля в своем телеграм-канале сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Первый базовый модуль для новой российской орбитальной служебной станции уже в работе. Ракетно-космической корпорации «Энергия» поставлена задача в 2025 году обеспечить его готовность к запуску на целевую орбиту», — написал Рогозин. И опубликовал видео с создаваемым модулем.

Роскосмос

Интересно, что на видео от Рогозина можно заметить табличку с надписью «Макет». Также на ней указано, что это НЭМ-1 (научно-энергетический модуль). По последним данным, запустить его для работы на МКС планируется в 2024 году.

Отметим, накануне вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что ухудшение состояния Международной космической станции может в будущем привести к серьёзным последствиям, вплоть до катастрофы.

Руководитель полёта российского сегмента МКС Владимир Соловьёв ранее заявил, что существующая станция будет работать до 2030 года, или чуть дольше. Космонавт Сергей Рыжиков, вернувшийся на Землю 17 апреля, заявил, что видимых причин для сокращения сроков эксплуатации МКС нет.
Создание национальной российской космической станции обсуждалось осенью прошлого года на совете РАН корпорации «Энергия». Там объяснили, что ряд элементов на станции серьезно поврежден и не подлежит замене, а после 2025 года прогнозируется их «лавинообразный выход из строя».

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Комментарии (13)

Иван 2пырьев
Какие шикарные высокотехнологичные ключи из китайского силумина!!
Владислав М
Видно же, что видео постановочное, и люди в кадре просто изображают деятельность. А фиксация многотонного модуля от вращения парой китайских монтажных ремней, даёт понять общий уровень технической оснащённости и инженерной мысли рогозинских космостроителей.
knikk70
Америкосам уже батут построили, строим себе с бумаги орб.станцию.
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