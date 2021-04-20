Роскосмос начал строительство первого модуля новой российской орбитальной станции. Об этом 20 апреля в своем телеграм-канале сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
«Первый базовый модуль для новой российской орбитальной служебной станции уже в работе. Ракетно-космической корпорации «Энергия» поставлена задача в 2025 году обеспечить его готовность к запуску на целевую орбиту», — написал Рогозин. И опубликовал видео с создаваемым модулем.
Роскосмос
Интересно, что на видео от Рогозина можно заметить табличку с надписью «Макет». Также на ней указано, что это НЭМ-1 (научно-энергетический модуль). По последним данным, запустить его для работы на МКС планируется в 2024 году.
Отметим, накануне вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что ухудшение состояния Международной космической станции может в будущем привести к серьёзным последствиям, вплоть до катастрофы.