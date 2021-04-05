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МКС будет работать до 2030 года или «чуть дольше»

Руководитель полётом российского сегмента МКС рассказал о сроках эксплуатации станции

Международная космическая станция будет эксплуатироваться до 2030 года или даже чуть дольше. Об этом со ссылкой на заявление руководителя полётом российского сегмента МКС Владимира Соловьёва 5 апреля сообщает РИА Новости.

«До 30-го (года. — Ред.), а может быть чуть больше, мы, в общем-то, планируем осуществлять её эксплуатацию с плавным завершением полёта», — отметил Соловьёв в ходе международного симпозиума «Человек в космосе».

В январе 2021 года совет РАН по космосу рекомендовал пересмотреть сроки полёта МКС, эксплуатация которой пока планируется до 2024 года, из-за неизбежного увеличения трат на поддержание её эксплуатации. В декабре 2020 года курирующий космическую отрасль вице-премьер Юрий Борисов анонсировал, что в первом квартале 2021 года будет принято решение о дальнейшей судьбе станции.

Позднее в Центре лётной эксплуатации космических аппаратов заявили о продлении срока эксплуатации МКС до 2028 года.

Также «Фонтанка» писала, что на Международной космической станции собираются выращивать зёрна и печь «космический хлеб».

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