МКС будет работать до 2030 года или «чуть дольше»

Международная космическая станция будет эксплуатироваться до 2030 года или даже чуть дольше. Об этом со ссылкой на заявление руководителя полётом российского сегмента МКС Владимира Соловьёва 5 апреля сообщает РИА Новости.



«До 30-го (года. — Ред.), а может быть чуть больше, мы, в общем-то, планируем осуществлять её эксплуатацию с плавным завершением полёта», — отметил Соловьёв в ходе международного симпозиума «Человек в космосе».



В январе 2021 года совет РАН по космосу рекомендовал пересмотреть сроки полёта МКС, эксплуатация которой пока планируется до 2024 года, из-за неизбежного увеличения трат на поддержание её эксплуатации. В декабре 2020 года курирующий космическую отрасль вице-премьер Юрий Борисов анонсировал, что в первом квартале 2021 года будет принято решение о дальнейшей судьбе станции.

