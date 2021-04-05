На МКС собираются печь «космический хлеб». Осталось вырастить зёрна

На Международной космической станции в рамках эксперимента вскоре может появиться возможность печь хлеб, зёрна для которого будут выращивать там же. Проект новой оранжереи разрабатывают российские учёные в Институте медико-биологических проблем, рассказал 5 апреля руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

«Проектом новой оранжереи, которую мы сейчас разрабатываем, <...> с тем, чтобы можно было разработать технологию неоператорного выращивания, технологию конвейерного выращивания, выращивания одновременно в четырех секциях большого объема, даже решаются проблемы, связанные с переработкой зерна в муку для выпечки впервые в мире на МКС космического хлеба», — цитирует Соловьева ТАСС.