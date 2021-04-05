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Печать

На МКС собираются печь «космический хлеб». Осталось вырастить зёрна

В оранжерее на МКС будут выращивать зёрна для хлеба

На Международной космической станции в рамках эксперимента вскоре может появиться возможность печь хлеб, зёрна для которого будут выращивать там же. Проект новой оранжереи разрабатывают российские учёные в Институте медико-биологических проблем, рассказал 5 апреля руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

«Проектом новой оранжереи, которую мы сейчас разрабатываем, <...> с тем, чтобы можно было разработать технологию неоператорного выращивания, технологию конвейерного выращивания, выращивания одновременно в четырех секциях большого объема, даже решаются проблемы, связанные с переработкой зерна в муку для выпечки впервые в мире на МКС космического хлеба», — цитирует Соловьева ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что технологи сумели разработать для космонавтов хлеб, который не крошится и устойчив к плесени, а в НИИ разрабатывают хлеб-питу, чтобы пребывающие на МКС астронавты могли делать бутерброды.

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Комментарии (3)

lamer
Шопиться космонавтам очень дорого. Это вам не половинка черного из Пятерочки. Тут Прогресс надо ждать.
Skazochny
дырку то заделали? хлеборобы...
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