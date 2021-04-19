Вице-премьер Борисов обмолвился о возможной катастрофе на МКС. Но все равно собирается осваивать Луну

Ухудшение состояния Международной космической станции может в будущем привести к серьёзным последствиям, вплоть до катастрофы. Об этом 19 апреля в эфире телеканала «Россия 1» заявил вице-премьер правительства России Юрий Борисов.



«Мы не можем подвергать угрозе жизни [космонавтов]. Ситуация, которая сегодня связана со старением конструкции, железа, может привести к необратимым последствиям — до катастрофы. Этого нельзя допускать», — заявил он в эфире телеканала «Россия 1».



Он отметил, что Россия способна сама профинансировать проект новой орбитальной станции, но готова привлечь к этому и иностранных партнёров. Борисов уточнил, что новая станция станет перевалочным пунктом для освоения Луны.

