Вице-премьер Борисов обмолвился о возможной катастрофе на МКС. Но все равно собирается осваивать Луну

Ухудшение состояния Международной космической станции может в будущем привести к серьёзным последствиям, вплоть до катастрофы. Об этом 19 апреля в эфире телеканала «Россия 1» заявил вице-премьер правительства России Юрий Борисов.
«Мы не можем подвергать угрозе жизни [космонавтов]. Ситуация, которая сегодня связана со старением конструкции, железа, может привести к необратимым последствиям — до катастрофы. Этого нельзя допускать», — заявил он в эфире телеканала «Россия 1».
Он отметил, что Россия способна сама профинансировать проект новой орбитальной станции, но готова привлечь к этому и иностранных партнёров. Борисов уточнил, что новая станция станет перевалочным пунктом для освоения Луны.
«Безусловно, это одна из новых функций. И, может быть, она очень серьезно рассматривается, станция, как некий передаточный пункт, такой промежуточный, в частности для полетов и освоения Луны и окололунного пространства», — сказал Борисов.
Ранее руководитель полёта российского сегмента МКС Владимир Соловьёв заявил, что существующая станция будет работать до 2030 года, или чуть дольше. Космонавт Сергей Рыжиков, вернувшийся на Землю 17 апреля, заявил, что видимых причин для сокращения сроков эксплуатации МКС нет.
Создание национальной российской космической станции обсуждалось осенью прошлого года на совете РАН корпорации «Энергия». Там объяснили, что ряд элементов на станции серьезно поврежден и не подлежит замене, а после 2025 года прогнозируется их «лавинообразный выход из строя».