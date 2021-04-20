РЖД за четыре года обещает закончить строительство заходов для высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом

К 2024 году РЖД хочет закончить строительство входов высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург.
Как сообщает ТАСС 20 апреля со ссылкой на замгендиректора РЖД Андрея Макарова, пока количество путей между Петербургом и Москвой ограничивается четырьмя.
«До 2024 года будут построены входы в Москву и Санкт-Петербург. Они будут увязаны с существующей сетью и тут же начнут эксплуатироваться — за счет этого мы сможем существенно увеличить поток пригородных поездов на входах в Центральный и Санкт-Петербургский транспортные узлы», — сказал Макаров.
РЖД планирует достроить пятый и шестой пути, позволяющие пустить по ним 10 новых поездов, которых в компании ждут к 2023–2024 годам.
Как писала «Фонтанка», самые сложные участки высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Петербургом — заходы в города — РЖД готовы прокладывать в 2022 году.
Подробнее о трассировке, стоимости и очередности строительства читайте в материале «Фонтанки».