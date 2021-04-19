Российские власти рассказали туристам, чьи рейсы были отменены из-за прекращения авиасообщения с Турцией и Танзанией, как вернуться домой. Инструкции с деревом вариантов были опубликованы 19 апреля на сайте Росавиации.



Но, несмотря на разные исходные ситуации (организованный туризм или самостоятельное путешествие, прямой или стыковочный рейс, находится человек в Турции, Танзании или третьей стране), все советы сводятся к двум вариантам — следить за изменением в своем рейсе, обращаться в авиакомпанию или туроператору и самостоятельно искать другие варианты.