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Росавиация рассказала «застрявшим» за границей, как вернуться домой. Все сводится к трем вариантам

Росавиация опубликовала памятку для туристов, пострадавших из-за отмены авиасообщения в Турции и Танзании

Российские власти рассказали туристам, чьи рейсы были отменены из-за прекращения авиасообщения с Турцией и Танзанией, как вернуться домой. Инструкции с деревом вариантов были опубликованы 19 апреля на сайте Росавиации.

Но, несмотря на разные исходные ситуации (организованный туризм или самостоятельное путешествие, прямой или стыковочный рейс, находится человек в Турции, Танзании или третьей стране), все советы сводятся к двум вариантам — следить за изменением в своем рейсе, обращаться в авиакомпанию или туроператору и самостоятельно искать другие варианты.

Фото: Минтранс и Росавиация
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Фото: Минтранс и Росавиация
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Ранее Росавиация сообщила, что авиакомпании сформировали графики вывозных рейсов из Турции и готовы увеличивать их количество, если такая необходимость возникнет. Но петербуржцы, отдыхающие в Египте, продолжают сообщать о нехватке мест на вывозные рейсы Turkish Airlines и сложностях с переоформлением билетов.

Фото: Минтранс и Росавиация
Фото: Минтранс и Росавиация

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Комментарии (1)

Foxit
Прокатились за границу в пандемию. Будет что вспомнить.
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