Авиакомпании объявили графики вывозных рейсов из Турции. Путешественники жалуются, что мест на них нет

Авиакомпании сформировали графики вывозных рейсов из Турции и готовы увеличивать их количество, если такая необходимость возникнет. Об этом сообщили в Росавиации по итогам заседания Оперативного штаба по организации возвращения граждан РФ из Турции, передает Ассоциация туроператоров России (АТОР) 19 апреля.



Между авиакомпаниями осуществляется взаимодействие в рамках «манифеста прерванного полета» (передача авиапассажиров от одной авиакомпании другой).

Оперштаб также рекомендовал перевозчикам усилить работу колл-центров и при необходимости выделить отдельную телефонную линию для обращений пассажиров.