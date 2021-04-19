Авиакомпании объявили графики вывозных рейсов из Турции. Путешественники жалуются, что мест на них нет

Авиакомпании сформировали графики вывозных рейсов из Турции и готовы увеличивать их количество, если такая необходимость возникнет. Об этом сообщили в Росавиации по итогам заседания Оперативного штаба по организации возвращения граждан РФ из Турции, передает Ассоциация туроператоров России (АТОР) 19 апреля.
Между авиакомпаниями осуществляется взаимодействие в рамках «манифеста прерванного полета» (передача авиапассажиров от одной авиакомпании другой).
Оперштаб также рекомендовал перевозчикам усилить работу колл-центров и при необходимости выделить отдельную телефонную линию для обращений пассажиров.
Согласно опубликованному графику, у «Аэрофлота» запланировано 3 вывозных рейса из Антальи, у S7 — 15 рейсов из Антальи и Даламана, у «Уральских авиалиний» один рейс из Стамбула, у AZUR air — 20 рейсов из Антальи и Занзибара, у Norwind — 5 рейсов до 22 апреля, а затем до 2 мая по рейсу в день, у Utair — 2 рейса из Стамбула, у Red Wings — 4 рейса из Антальи, у «Победы» — 4 рейса из Стамбула, Антальи и Аланьи.
Ранее петербуржцы, отдыхающие в Египте, сообщали о нехватке мест на вывозные рейсы Turkish Airlines. Билеты российских авиакомпаний приходится покупать за полную стоимость, которая составляет минимум 50 тысяч рублей.