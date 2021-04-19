Беспилотник Ingenuity, который прибыл на Марс с марсоходом Perseverance, впервые в истории человечества совершил контролируемый полет на другой планете.
«[Вертолет] Ingenuity совершил свой первый полет и первый [контролируемый] полет на другой планете!» — сообщает 19 апреля NASA.
Incredible. Ingenuity’s shadow during flight. Biggest congrats to #MarsHelicopter team! pic.twitter.com/YCzpJ1b2Kg— Thomas Zurbuchen (@Dr_ThomasZ) April 19, 2021
Беспилотный вертолет весом 1,8 килограмма смог подняться в воздух, несмотря на низкую плотность марсианской атмосферы. Гравитация на красной планете составляет всего треть от показателей Земли. Кроме того, были риски, что из-за низкой температуры некоторые электронные компоненты могут просто замерзнуть и выйти из строя. Однако все прошло штатно, и после первого контролируемого полета вертолет смог вернуться на место.
В космическом агентстве отметили, что Ingenuity — это демонстрационная технология.
Марсоход Perseverance успешно совершил посадку на Марсе в феврале. Он уже успел прокатиться и передать на Землю пейзажи, а также записал марсианские звуки.