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NASA впервые в истории запустило вертолет на Марсе

Вертолет Ingenuity впервые в истории совершил контролируемый полет на другой планете

Беспилотник Ingenuity, который прибыл на Марс с марсоходом Perseverance, впервые в истории человечества совершил контролируемый полет на другой планете.

«[Вертолет] Ingenuity совершил свой первый полет и первый [контролируемый] полет на другой планете!» — сообщает 19 апреля NASA.

Беспилотный вертолет весом 1,8 килограмма смог подняться в воздух, несмотря на низкую плотность марсианской атмосферы. Гравитация на красной планете составляет всего треть от показателей Земли. Кроме того, были риски, что из-за низкой температуры некоторые электронные компоненты могут просто замерзнуть и выйти из строя. Однако все прошло штатно, и после первого контролируемого полета вертолет смог вернуться на место.

В космическом агентстве отметили, что Ingenuity — это демонстрационная технология.

Марсоход Perseverance успешно совершил посадку на Марсе в феврале. Он уже успел прокатиться и передать на Землю пейзажи, а также записал марсианские звуки.

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Комментарии (13)

264011411
Рогозин уже высказался?
265112968
Америка - великая страна!
alexpv
Так в этой заметке ни намека не сказано про то, что вертолет снял и передал видео.
Важно что поднялся и полетал, а была ли на нем камера и снимал ли он фото или видео - это уже будет следующим сенсационным материалом.
И да, то что американцы вытворяют на Марсе - это также сложно, как первый полет Гагарина.
Диванные комментаторы даже плохо себе представляют, что значит передать фото с хорошим разрешением с такого расстояния(не говоря уже о видео).
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