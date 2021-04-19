Беспилотник Ingenuity, который прибыл на Марс с марсоходом Perseverance, впервые в истории человечества совершил контролируемый полет на другой планете.



«[Вертолет] Ingenuity совершил свой первый полет и первый [контролируемый] полет на другой планете!» — сообщает 19 апреля NASA.