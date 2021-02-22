Напомним, Perseverance («Настойчивость») успешно совершил посадку на Марсе и переслал на Землю два первых снимка с поверхности планеты в ночь на 19 февраля. Посадка продолжалась около 7 минут. Все операции во время неё проходили в автоматическом режиме.

Ракета-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance стартовала в июле 2020 года с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Помимо фотосъёмки, в задачи Perseverance входит сбор образцов породы и грунта с поверхности Марса, которые должны быть помещены примерно в 40 специальных контейнеров. Предполагается, что большую их часть в 2026 году заберёт уже другой марсоход. Контейнеры будут погружены на специальный пусковой аппарат, который выведет их на орбиту Марса. После этого образцы подберет ещё один аппарат, который должен будет доставить их на Землю. Как рассчитывают в NASA, это произойдет в 2030-х годах.