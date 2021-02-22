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NASA показало, как марсоход Perseverance приближался к поверхности Красной планеты и коснулся ее через 7 минут

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 22 февраля опубликовало видео посадки американского марсохода Perseverance («Настойчивость») на Марс.

Видео длится 3,5 минуты. В кадре заметно, как оранжевая поверхность Марса становится все ближе и ближе. В конце, когда марсоход достигает планеты, в записи показано ликование сотрудников NASA.

Напомним, Perseverance («Настойчивость») успешно совершил посадку на Марсе и переслал на Землю два первых снимка с поверхности планеты в ночь на 19 февраля. Посадка продолжалась около 7 минут. Все операции во время неё проходили в автоматическом режиме.

Ракета-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance стартовала в июле 2020 года с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Помимо фотосъёмки, в задачи Perseverance входит сбор образцов породы и грунта с поверхности Марса, которые должны быть помещены примерно в 40 специальных контейнеров. Предполагается, что большую их часть в 2026 году заберёт уже другой марсоход. Контейнеры будут погружены на специальный пусковой аппарат, который выведет их на орбиту Марса. После этого образцы подберет ещё один аппарат, который должен будет доставить их на Землю. Как рассчитывают в NASA, это произойдет в 2030-х годах.

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Комментарии (11)

Урус-Баши
Рогозин может похвастаться только "дыркой нашего нуля". Нельзя было гуманитария-философа ставить во главе Роскосмоса. Это вам не буковки писать. Срам! А Путин, возможно, и не знает, что американские роверы бороздят Марс. То, что вопиющее отставание России в освоении космоса - демонстрация провала всей проводимой кадровой политики. Назначение по критерию преданности довело до остставания теперь уже навсегда. Тот, кто не гуманитарий-философ-юрист-филолог, тот это видит и знает.
Igor_VS
Надо этот сюжетик показывать ВВ ежедневно. Принудительно. В воспитательных целях.
Nationalverrater_2
позорище эпическое. а ведь первая ракета , долетевшая до Марса . была из ССР. Ей, портяны ! Вы не забыли что уже КИТАЙСКИЙ и АРАБСКИЙ (!!!) аппараты на подлёте к Марсу ? Запевайте песню про скрепы и что "Америке с баксом - кирдык"(с) , гунявые. И это С ТАКИМ конским баблом...
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