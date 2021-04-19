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В Неве поселился плавучий гигант. Он занялся петербургскими причалами

Плавучий кран подготовил к навигации Адмиралтейскую набережную в Петербурге

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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В Петербурге продолжается подготовка к новому сезону навигации. Днём 19 апреля на работу крупногабаритной техники в городской акватории обратил внимание корреспондент «Фонтанки».

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В Неве у Адмиралтейской набережной встали буксир «Речной-51» и плавучий кран «ПК-36». Как сообщили изданию в диспетчерской службе ФБУ «Волго-Балт», по указанному адресу проводятся плановые работы, которые осуществляет «БалтСпецФлот».

По словам заместителя руководителя подрядной организации, с которым связалась «Фонтанка», техника выполняла подготовку Адмиралтейской набережной к навигации, на данный момент работы уже завершены. Её отход состоится этой ночью, с разводкой мостов.

Как сообщалось ранее, навигация по Неве официально стартовала в ночь с 9 на 10 апреля. В городскую акваторию уже вернулись прогулочные кораблики.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (3)

tarakan
Может всё - таки, "на Неве"?
Iamthebeast
Круто
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