В Петербурге продолжается подготовка к новому сезону навигации. Днём 19 апреля на работу крупногабаритной техники в городской акватории обратил внимание корреспондент «Фонтанки».

В Неве у Адмиралтейской набережной встали буксир «Речной-51» и плавучий кран «ПК-36». Как сообщили изданию в диспетчерской службе ФБУ «Волго-Балт», по указанному адресу проводятся плановые работы, которые осуществляет «БалтСпецФлот».



По словам заместителя руководителя подрядной организации, с которым связалась «Фонтанка», техника выполняла подготовку Адмиралтейской набережной к навигации, на данный момент работы уже завершены. Её отход состоится этой ночью, с разводкой мостов.

