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Комитет по транспорту рассказал о начале навигации по рекам и каналам Петербурга

Навигация по рекам и каналам Петербурга начнётся 15 апреля

В следующий четверг, 15 апреля, в Петербурге открывается навигация по рекам и каналам для движения маломерных судов. Об этом сообщили 7 апреля в городском комитете по транспорту.

С 15 апреля для судовладельцев станут доступны причалы на набережной Макарова, 34, на проспекте Обуховской Обороны, 106, на Южной дороге, 12, а также спуски к воде на Арсенальной, Петроградской, Свердловской, Синопской и Смольной набережных. Остальные причалы откроются после 1 мая, уточнили в комтрансе.

Напомним, что с конца марта в Петербурге уже проводятся технологические разводки мостов.

Навигация по Неве официально стартует в ночь с 9 на 10 апреля.

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