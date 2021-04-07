Комитет по транспорту рассказал о начале навигации по рекам и каналам Петербурга

В следующий четверг, 15 апреля, в Петербурге открывается навигация по рекам и каналам для движения маломерных судов. Об этом сообщили 7 апреля в городском комитете по транспорту.



С 15 апреля для судовладельцев станут доступны причалы на набережной Макарова, 34, на проспекте Обуховской Обороны, 106, на Южной дороге, 12, а также спуски к воде на Арсенальной, Петроградской, Свердловской, Синопской и Смольной набережных. Остальные причалы откроются после 1 мая, уточнили в комтрансе.



Напомним, что с конца марта в Петербурге уже проводятся технологические разводки мостов.

