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«Фонтанка» публикует график разводки мостов в Петербурге на неделю

Стало известно, как будут работать переправы Северной столицы с 5 до 9 апреля

В Петербурге по ночам до 9 апреля включительно будет проводиться технологическая разводка мостов. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры опубликовал график, когда переправы будут недоступны для автомобилистов и пешеходов.

Разводка производится в рамках проверки переправ к приближающемуся открытию навигации. Как уточняется, мосты могут быть разведены в рамках указанного промежутка, но не обязательно в течение всего времени.

В ночь с 5 на 6 апреля разведут:

Большеохтинский мост — с 02:00 до 05:00

Троицкий мост — с 01:20 до 04:50

Благовещенский мост — с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 05:00

В ночь с 6 на 7 апреля:

мост Александра Невского — с 02:20 до 05:10

Литейный мост — с 01:40 до 04:45

Благовещенский мост — с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 05:00

В ночь с 7 на 8 апреля:

Володарский мост — с 02:00 до 05:45

Литейный мост -с 01:40 до 04:45

Тучков мост — с 02:00 до 04:55

Кантемировский мост — с 01:30 до 04:30

В ночь с 8 на 9 апреля:

Володарский мост — с 02:00 до 05:45

мост Александра Невского — с 02:20 до 05:10

Благовещенский мост — с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 05:00

Биржевой мост — с 02:00 до 04:55

Кантемировский мост — с 01:30 до 04:30

Навигация в Петербурге стартует в ночь с 9 на 10 апреля. В городе 18 разводных мостов.

Информация о разводках будет публиковаться на информационном портале «Мостотреста», в мобильном приложении «Мосты Петербурга» и на официальных страницах учреждения в социальных сетях.

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