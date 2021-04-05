«Фонтанка» публикует график разводки мостов в Петербурге на неделю

Разводка производится в рамках проверки переправ к приближающемуся открытию навигации. Как уточняется, мосты могут быть разведены в рамках указанного промежутка, но не обязательно в течение всего времени.
В ночь с 5 на 6 апреля разведут:
Большеохтинский мост — с 02:00 до 05:00
Троицкий мост — с 01:20 до 04:50
Благовещенский мост — с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 05:00
В ночь с 6 на 7 апреля:
мост Александра Невского — с 02:20 до 05:10
Литейный мост — с 01:40 до 04:45
Благовещенский мост — с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 05:00
В ночь с 7 на 8 апреля:
Володарский мост — с 02:00 до 05:45
Литейный мост -с 01:40 до 04:45
Тучков мост — с 02:00 до 04:55
Кантемировский мост — с 01:30 до 04:30
В ночь с 8 на 9 апреля:
Володарский мост — с 02:00 до 05:45
мост Александра Невского — с 02:20 до 05:10
Благовещенский мост — с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 05:00
Биржевой мост — с 02:00 до 04:55
Кантемировский мост — с 01:30 до 04:30
Навигация в Петербурге стартует в ночь с 9 на 10 апреля. В городе 18 разводных мостов.