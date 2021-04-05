«Фонтанка» публикует график разводки мостов в Петербурге на неделю

Разводка производится в рамках проверки переправ к приближающемуся открытию навигации. Как уточняется, мосты могут быть разведены в рамках указанного промежутка, но не обязательно в течение всего времени.



В ночь с 5 на 6 апреля разведут:



Большеохтинский мост — с 02:00 до 05:00



Троицкий мост — с 01:20 до 04:50



Благовещенский мост — с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 05:00



В ночь с 6 на 7 апреля:



мост Александра Невского — с 02:20 до 05:10



Литейный мост — с 01:40 до 04:45



Благовещенский мост — с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 05:00

