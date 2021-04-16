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В Петербург вернулись кораблики. На реках и каналах началась навигация

Прогулочные суда начали работу в Петербурге

Реки и каналы Северной столицы ожили после зимней спячки.

Читатели «Фонтанки» заметили первые прогулочные суда на канале Грибоедова 16 апреля. А возвращаться на привычные маршруты они начали еще накануне.

Фото: Читатель «Фонтанки» Ринат
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С 15 апреля для судовладельцев стали доступны причалы на набережной Макарова, 34, на проспекте Обуховской Обороны, 106, на Южной дороге, 12, а также спуски к воде на Арсенальной, Петроградской, Свердловской, Синопской и Смольной набережных. Остальные причалы откроются после 1 мая. Навигация по Неве официально стартовала в ночь с 9 на 10 апреля.

Год назад из-за жестких коронавирусных ограничений первой волны навигация открылась лишь 28 июня.

Фото: Читатель «Фонтанки» Ринат

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Комментарии (2)

f0ntan
Видать, у нас по рекам и каналам ходят парусные кораблики
265027801
Суда, теплоходы, яхты, катера! Но только не кораблики!
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