Читатели «Фонтанки» заметили первые прогулочные суда на канале Грибоедова 16 апреля. А возвращаться на привычные маршруты они начали еще накануне.
С 15 апреля для судовладельцев стали доступны причалы на набережной Макарова, 34, на проспекте Обуховской Обороны, 106, на Южной дороге, 12, а также спуски к воде на Арсенальной, Петроградской, Свердловской, Синопской и Смольной набережных. Остальные причалы откроются после 1 мая. Навигация по Неве официально стартовала в ночь с 9 на 10 апреля.
Год назад из-за жестких коронавирусных ограничений первой волны навигация открылась лишь 28 июня.