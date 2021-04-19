Станцию «Зенит» после ремонта откроют к последнему матчу петербургского клуба в сезоне

«Откроем станцию до конца мая, - заявил чиновник. - Пока метростроителям нужно завершить наладку систем освещения, противопожарной сигнализации, вентиляции и дымоудаления, увязать диспетчеризацию всех систем между собой в едином пункте управления, подготовить траволаторы к ежегодному техническому освидетельствованию. Рад объявить, что 2 мая в тестовом режиме станция будет готова принять футбольных болельщиков команд Зенит – Локомотив».

Вице-губернатор Петербурга Максим Соколов 19 апреля сообщил в соцсети, что проверил готовность станции «Зенит» к открытию. Она должна принять основную нагрузку по транспортному обслуживанию матчей ЕВРО-2021.

Напомним, год назад метро перешло на укороченный режим работы, были закрыты 17 вестибюлей. 16 из них потом открыли, кроме «Новокрестовской». На ней продолжались работы по устранению замечаний, которые были выявлены на новых станциях зеленой линии вскоре после их ввода в эксплуатацию. Кроме того, станцию переоформляли в связи с переименованием «Зенит».

Дефекты на второй станции - «Беговая» - не устранены до сих пор, она продолжает течь.

