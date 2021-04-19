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Станцию «Зенит» после ремонта откроют к последнему матчу петербургского клуба в сезоне

Станцию метро «Зенит» в Санкт-Петербурге откроют 2 мая

Станция «Зенит» (бывшая «Новокрестовская») в тестовом режиме заработает 2 мая. Пандемию она провела на «удаленке».

Вице-губернатор Петербурга Максим Соколов 19 апреля сообщил в соцсети, что проверил готовность станции «Зенит» к открытию. Она должна принять основную нагрузку по транспортному обслуживанию матчей ЕВРО-2021.

«Откроем станцию до конца мая, - заявил чиновник. - Пока метростроителям нужно завершить наладку систем освещения, противопожарной сигнализации, вентиляции и дымоудаления, увязать диспетчеризацию всех систем между собой в едином пункте управления, подготовить траволаторы к ежегодному техническому освидетельствованию. Рад объявить, что 2 мая в тестовом режиме станция будет готова принять футбольных болельщиков команд Зенит – Локомотив».

Напомним, год назад метро перешло на укороченный режим работы, были закрыты 17 вестибюлей. 16 из них потом открыли, кроме «Новокрестовской». На ней продолжались работы по устранению замечаний, которые были выявлены на новых станциях зеленой линии вскоре после их ввода в эксплуатацию. Кроме того, станцию переоформляли в связи с переименованием «Зенит».

Дефекты на второй станции - «Беговая» - не устранены до сих пор, она продолжает течь.

Более 1000 недочетов было обнаружено сразу после открытия продолжения зеленой линии к чемпионату мира по футболу 2018 года. Одной из станций была «Новокрестовская», которая с 14 августа в Едином государственном реестре недвижимости переименована в «Зенит». Принципиальное решение топонимическая комиссия приняла 10 июля 2020 года комитет по культуре подготовил проект постановления о переименовании станции, однако юридический комитет администрации губернатора его не согласовал, ссылаясь на отсутствие у Смольного таких полномочий, что не помешало внести изменения в ЕГРН.


По соглашению между метрополитеном и футбольным клубом работы по изменению оформления должны были завершиться еще 30 сентября, их стоимость «Зенит» возместит подземке.

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Комментарии (1)

Жора__
Верной дорогой идёте, товарищи!))) Стыдоба! Мало того, что открытие новых станций постоянно переносят, так и там, где построили, куча серьезных недоделок! Но при этом, никаких других конкурентов для Метростроя категорически не допускают!
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