Президент Франции считает, что применение «Спутника V» не ускорит вакцинацию в Европе

Использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V» не решит вопрос по ускорению темпов вакцинации в Европе. Об в интервью американскому телеканалу CBS News 18 апреля заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.



«Я не думаю, что российская вакцина сегодня является решением в деле ускорения вакцинации, поскольку потребуется время как для того, чтобы получить разрешение европейского агентства, так и для того, чтобы производить такую вакцину на нашем континенте», — отметил глава Франции.



Напомним, что на сегодняшний день лекарственный регулятор ЕС пока не одобрил применение российского препарата «Спутник V» на территории Евросоюза.

