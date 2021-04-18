Президент Франции считает, что применение «Спутника V» не ускорит вакцинацию в Европе

Использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V» не решит вопрос по ускорению темпов вакцинации в Европе. Об в интервью американскому телеканалу CBS News 18 апреля заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
«Я не думаю, что российская вакцина сегодня является решением в деле ускорения вакцинации, поскольку потребуется время как для того, чтобы получить разрешение европейского агентства, так и для того, чтобы производить такую вакцину на нашем континенте», — отметил глава Франции.
Напомним, что на сегодняшний день лекарственный регулятор ЕС пока не одобрил применение российского препарата «Спутник V» на территории Евросоюза.
Между тем, ранее стало известно, что предзаказ на поставку российской вакцины от COVID-19 сделали власти французского региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег.