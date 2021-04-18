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В Новгороде обрушилась облицовка монумента Победы. Через два дня памятник должны были начать ремонтировать

Власти Великого Новгорода обратились в полицию из-за обрушения облицовки монумента Победы

За два дня до начала противоаварийных работ в Великом Новгороде произошло обрушение облицовки постамента монумента Победы. Об этом сообщается 18 апреля на официальной странице городской администрации «ВКонтакте».

«Сегодня произошло обрушение облицовочных плит южной стороны постамента монумента Победы на Екатерининской горке в Великом Новгороде. Двадцатого апреля должны были начаться противоаварийные работы», — говорится в сообщении. Там также уточняется, что мэр Новгорода Сергей Бусурин поручил ускорить работы по восстановлению памятника.

Сейчас на месте работают представители МКУ Великого Новгорода «Городское хозяйство», в ведении которого находится монумент Победы. Специалисты ведомства в минувший четверг осматривали памятник и не давали прогноза обрушения «на ближайшие дни». По их оценке, с декабря 2020 года наклон облицовочных плит не претерпел существенных изменений.

Учреждение обратилось с заявлением в полицию, так как поступила информация, что ночью на постаменте были замечены некие люди, и их активные действия могли повлиять на состояние облицовочных плит, говорится также в сообщении администрации Новгорода.

Ранее «Фонтанка» писала об уничтожении в городе Заинске (Татарстан) 6-метрового памятника Воину-освободителю, установленного в прошлом году и посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Монумент сгорел полностью. Виновными оказались местные подростки.

Подробнее о последних подобных случаях уничтожения памятников в России от рук вандалов — в материале «Фонтанки».

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