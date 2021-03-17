Inkazan пишет, что скульптура была не бронзовой, а бутафорской. В октябре 2019 года исполком Заинска объявил закупку на изготовление и установку памятника Неизвестному Солдату на площади перед Вечным огнем. Власти готовы были выделить 2,5 млн рублей. В результате аукциона заключили контракт на 1,65 млн рублей с Евгением Козловым из Зеленодольска, который работал, например, над барельефом на памятник Солдату-освободителю в Аше Челябинской области, над скульптурной композицией «Школьный вальс» в Кемерове. Подрядчик должен был поставить памятник до 1 мая 2020 года. В местных СМИ сообщалось, что монумент высотой 6 метров весил всего 1 тонну. Из перечня работ ясно, что памятник представлял собой металлические конструкции, на которые была надета форма из стекломата (стеклопластика) и полиэфирной смолы. В июне 2020 года контракт с подрядчиком Козловым расторгли по соглашению сторон, когда он был исполнен почти на всю сумму. Причина расторжения неизвестна. По данным «СПАРК-Маркетинг», от Козлова требовали заплатить неустойку в 1,8 тысячи рублей за просрочку исполнения обязательств.