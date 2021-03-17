В Заинске (Татарстан) на бульваре Победы сгорел 6-метровый памятник Воину-освободителю, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Памятник поставили в прошлом году.
Как сообщает 17 марта республиканская прокуратура, в отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «б» части 2 статьи 243.4 УК РФ (уничтожение воинских захоронений, памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений). И. о. прокурора республики поручил городскому прокурору проверить выполнение контрактных обязательств при установке памятника, в том числе в части соблюдения технологии производства и использования требуемых огнеупорных материалов.
По данным «Татар-информ», вчера вечером памятник подожгли четверо подростков — три девочки и один мальчик. На записи видно, как они сидят около Вечного огня и периодически поджигают что-то у основания памятника — похоже, еловые ветви, а затем венок. В какой-то момент памятник вспыхивает, и дети разбегаются.
Inkazan пишет, что скульптура была не бронзовой, а бутафорской. В октябре 2019 года исполком Заинска объявил закупку на изготовление и установку памятника Неизвестному Солдату на площади перед Вечным огнем. Власти готовы были выделить 2,5 млн рублей. В результате аукциона заключили контракт на 1,65 млн рублей с Евгением Козловым из Зеленодольска, который работал, например, над барельефом на памятник Солдату-освободителю в Аше Челябинской области, над скульптурной композицией «Школьный вальс» в Кемерове. Подрядчик должен был поставить памятник до 1 мая 2020 года. В местных СМИ сообщалось, что монумент высотой 6 метров весил всего 1 тонну. Из перечня работ ясно, что памятник представлял собой металлические конструкции, на которые была надета форма из стекломата (стеклопластика) и полиэфирной смолы. В июне 2020 года контракт с подрядчиком Козловым расторгли по соглашению сторон, когда он был исполнен почти на всю сумму. Причина расторжения неизвестна. По данным «СПАРК-Маркетинг», от Козлова требовали заплатить неустойку в 1,8 тысячи рублей за просрочку исполнения обязательств.