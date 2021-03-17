Сезонное осквернение. О том, как в России уничтожают и калечат памятники

Резонансное сожжение памятника Воину-освободителю в Татарстане и разгром, учинённый монументу Юрия Гагарина в Оренбурге, случившиеся за последние пару дней, заставили «Фонтанку» вспомнить о том, что подобное стало происходить довольно часто. Чаще всего от рук вандалов страдают мемориалы, связанные с памятью о Великой Отечественной войне. Возможно, просто потому, что их в стране, пожалуй, больше всего. Убирая за скобки вчерашние события в городе Заинске (Республика Татарстан), где четверо несовершеннолетних сожгли «с потрохами» шестиметровый памятник Воину-освободителю, в числе совсем недавних вспоминается история с повреждением бетонных плит и именных табличек на месте бывшего концлагеря в городе Армянске в Крыму. По подозрению в этом преступлении был задержан 23-летний житель Московской области. Он находился в гостях у родственников и в пьяном состоянии «изволил пошалить».



Похожий случай произошёл в ноябре прошлого года в городе-герое Смоленске, где в местном сквере Памяти Героев неизвестные покалечили бюсты Героев Отечества.

В том же ноябре двое молодых людей позволили себе покуражиться у воинского мемориала с Вечным огнём в Тюмени, от которого прикуривали, ставили на него ноги и бросали в пламя картонные стаканчики. Товарищам не повезло — их зафиксировала камера видеонаблюдения. Нарушителей вычислили и отправили под арест на 5 и 7 суток.

В свою очередь, в селе Алексеевка Любинского района Омской области буйствовали уже школьники, которые ради развлечения умудрились разрушить сразу 43 надгробных креста на местном кладбище.

Не жилось спокойно и нескольким гражданам «нежного возраста» в Магадане, которые в конце октября 2020 года разрисовали ярко-красной краской памятник жертвам политических репрессий «Маска скорби».

В Тверской области уголовное дело было возбуждено 13 октября прошлого года по факту повреждения мемориальных стендов с именами участников войны в Вышневолоцком районе.



Зато в Миассе Челябинской области «под раздачу» хулиганам попал сам Владимир Ильич Ленин, памятник которому также облили красной краской. Кстати, этот же монумент уже подвергался нападкам вандалов пять лет назад.

В городе Орске Челябинской области в сентябре 2020 года был задержан гражданин, расшатавший и поваливший на землю памятник Пушкину. Им к немалому удивлению правоохранителей оказался местный 66-летний пенсионер.

В августе 2020 года не повезло мемориалу в честь Великой Отечественной войны в Сочи, по которому бегали и взбирались на пятиконечную звезду две молодые девушки.

Ещё одна похожая история произошла в посёлке Карагай Пермского края, где 13-летняя жительница соседней деревни шутки ради самоутверждалась на памятнике воинам, павшим во время войны. Девочка тогда отделалась профилактической беседой, а вот её родителей привлекли к административной ответственности.

В Петербурге, конечно, отношение к памятникам и историческим символам более трепетное. Но и здесь подобные истории, увы, нередки. Тот же Вечный огонь на Марсовом поле затухает с завидной периодичностью — то из-за вылитой на него газировки от руки находящейся в любовных томлениях юной барышни, то от снежков чрезмерно активных школяров. Последний подобный случай, к слову, произошёл перед самым Новым годом.



Из числа неприятных также стоит вспомнить случай в Царском Селе. Практически сразу же вслед за открытием местного парка после карантина, когда один из гуляющих там с родителями детей умудрился уронить на землю 150-килограммовую статую умирающего гиганта XVIII века. Исторический бюст тогда получил серьёзные повреждения и был отправлен на реставрацию.

Примерно в тот же период в Нижнем парке Петергофа неизвестными была повреждена скульптура, украшающая Сад Венеры у дворца «Марли». У мраморного памятника богине отломали несколько пальцев.

Три года назад чуть ли не на всю страну прогремела история, когда компания молодых людей решила пожарить шашлык на Медном всаднике. Правда, устроить полноценный пикник юноши и девушки тогда не успели — их вовремя заметили и вызвали полицию случайные прохожие. Правонарушители отделались протоколами и штрафами в 500 рублей. Отметим, что похожая история произошла летом прошлого года и в Кронштадте. И тоже «с участием» Петра Первого.

Из более раннего можно вспомнить случай в мае 2016 года — про любителя селфи из Всеволожска, который, пытаясь запечатлеть себя любимого рядом с фельдмаршалом Кутузовым у Казанского собора, в итоге по неосторожности отломал у последнего кусок шпаги, которым позже хвастался в соцсетях.

