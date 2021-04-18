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В Праге посольство России облили кетчупом. Полиция задержала семерых по делу

Посольство России в Праге облили кетчупом

Пражская полиция задержала семерых человек, которые в ночь с 17 на 18 апреля облили стены посольства России кетчупом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя местных правоохранительных органов Яна Данека.

В отношении семёрки возбуждено дело об административном правонарушении, ведётся расследование. В настоящее время кетчуп уже смыли со стен дипломатического представительства России.

Цвет соуса по задумке авторов акции должен символизировать кровь двух погибших во время взрывов складов с боеприпасами в Чехии. Склад № 16 в селе Врбетице Злинского края взорвался в октябре 2014 года, второй склад № 12 — 3 декабря того же года. Накануне чешские власти заподозрили в причастности к этому сотрудников российского ГРУ. Правоохранители Чехии объявили в розыск двоих — известных по скандалу с отравлением Сергея Скрипаля в Солсбери Александра Петрова и Руслана Боширова.

Вице-премьер Чехии, врио министра иностранных дел Ян Гамачек, в своем Twitter рассказал, что планирует поднять вопрос о взрывах во время встречи глав внешнеполитических ведомств стран-членов Евросоюза, которая состоится 19 апреля.

Чешские издания отмечают, что Гамачек знал о подозрении в причастности спецслужбы РФ ко взрывам, однако планировал визит в Россию на 19 апреля.

Накануне чешские власти объявили персонами нон грата 18 российских дипломатов и дали им 48 часов на выезд из страны. Их якобы идентифицировали как сотрудников российских спецслужб.

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Комментарии (21)

265839655
если так дело поидет,то международное сообщество объявит россию терроритическим государством.видимо,англосаксы этого и добиваются.
265869877
Да полноте, это вы с ведьмами путаете, если так хотите евреев в даном контексте ипользовать, то надо с пометкой, ведьмы еврейские виновны.
chip1
Так дело пойдет и в любой аварии будут русских обвинять, удивляюсь что в коронавирусе нас не обвинили)
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