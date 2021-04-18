В Праге посольство России облили кетчупом. Полиция задержала семерых по делу

Пражская полиция задержала семерых человек, которые в ночь с 17 на 18 апреля облили стены посольства России кетчупом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя местных правоохранительных органов Яна Данека.



В отношении семёрки возбуждено дело об административном правонарушении, ведётся расследование. В настоящее время кетчуп уже смыли со стен дипломатического представительства России.



Цвет соуса по задумке авторов акции должен символизировать кровь двух погибших во время взрывов складов с боеприпасами в Чехии. Склад № 16 в селе Врбетице Злинского края взорвался в октябре 2014 года, второй склад № 12 — 3 декабря того же года. Накануне чешские власти заподозрили в причастности к этому сотрудников российского ГРУ. Правоохранители Чехии объявили в розыск двоих — известных по скандалу с отравлением Сергея Скрипаля в Солсбери Александра Петрова и Руслана Боширова.



Вице-премьер Чехии, врио министра иностранных дел Ян Гамачек, в своем Twitter рассказал, что планирует поднять вопрос о взрывах во время встречи глав внешнеполитических ведомств стран-членов Евросоюза, которая состоится 19 апреля.



Чешские издания отмечают, что Гамачек знал о подозрении в причастности спецслужбы РФ ко взрывам, однако планировал визит в Россию на 19 апреля.



Накануне чешские власти объявили персонами нон грата 18 российских дипломатов и дали им 48 часов на выезд из страны. Их якобы идентифицировали как сотрудников российских спецслужб.

