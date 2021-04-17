Смольный намерен за 8 лет закупить более 1200 трамваев и троллейбусов

По данным «Фонтанки», такие цифры содержатся в восьмилетней программе развития отрасли, которую 17 апреля одобрил губернатор Петербурга Александр Беглов. На первом этапе (в 2021–2023 гг) предполагается закупка 255 трамваев (14,5 млрд рублей) и 314 троллейбусов (6 млрд); на втором (в 2024–2028 гг) — 374 трамваев (55 млрд) и 273 троллейбусов (11,5 млрд).



Кроме того, программа предусматривает 16,2 млрд на обновление энергохозяйства, 15,9 — на реконструкцию трамвайных путей, 4,5 млрд — на модернизацию трамвайных парков.