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Смольный намерен за 8 лет закупить более 1200 трамваев и троллейбусов

В Петербурге «Горэлектротранс» направит на закупку подвижного состава 87 млрд рублей

Восьмилетняя программа развития электрического транспорта в Петербурге предусматривает закупку 629 трамваев и 587 троллейбусов. Общие расходы — 86,9 млрд рублей.

По данным «Фонтанки», такие цифры содержатся в восьмилетней программе развития отрасли, которую 17 апреля одобрил губернатор Петербурга Александр Беглов. На первом этапе (в 2021–2023 гг) предполагается закупка 255 трамваев (14,5 млрд рублей) и 314 троллейбусов (6 млрд); на втором (в 2024–2028 гг) — 374 трамваев (55 млрд) и 273 троллейбусов (11,5 млрд).

Кроме того, программа предусматривает 16,2 млрд на обновление энергохозяйства, 15,9 — на реконструкцию трамвайных путей, 4,5 млрд — на модернизацию трамвайных парков.

Ранее стало известно, что губернатор Петербурга одобрил программу развития городского электрического транспорта на 8 лет, ее общий объем превышает 123 млрд рублей. О том, как эта программа выглядит в подробностях, читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (2)

Otkating
Откат?

Его Величество ОТКАТ??? - сколько ????
MidNightWoodpecker
Помнится пару лет назад столь же громко об электробусах рапортовали. Видимо все те средства уже освоили.
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