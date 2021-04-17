Полмиллиарда выведенных из РФ денег. МВД раскрыло подробности дела об «обнале»

Троим фигурантам крупного дела о незаконной банковской деятельности, которые были задержаны накануне в Петербурге, вынесена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Об этом 17 апреля сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

О функционировавшей больше года схеме, разработанной преступной группой во главе с выходцем из Азербайджана, «Фонтанка» рассказывала накануне, когда в отдел полиции по делу доставили восемь человек. Злоумышленники предоставляли юридическим и физическим лицам, которые хотели скрыть свои финансы от налоговой, услуги по обналичиванию под 17 % . Как отмечает представитель МВД, они переводили деньги клиентов подконтрольным организациям в счет оплаты по фиктивным договорам поставки товаров или оказания услуг, которые на самом деле не исполнялись.