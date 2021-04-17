Полмиллиарда выведенных из РФ денег. МВД раскрыло подробности дела об «обнале»

Троим фигурантам крупного дела о незаконной банковской деятельности, которые были задержаны накануне в Петербурге, вынесена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Об этом 17 апреля сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
О функционировавшей больше года схеме, разработанной преступной группой во главе с выходцем из Азербайджана, «Фонтанка» рассказывала накануне, когда в отдел полиции по делу доставили восемь человек. Злоумышленники предоставляли юридическим и физическим лицам, которые хотели скрыть свои финансы от налоговой, услуги по обналичиванию под
Согласно оперативной информации, злоумышленники вывели из денежного оборота РФ около 508,8 миллиона рублей. Общая сумма полученных подозреваемыми комиссионных выплат составила не менее 71,2 миллиона рублей.
«В ходе обысков обнаружены и изъяты более 100 банковских карт, мобильные телефоны и компьютерная техника, денежные средства, а также электронные носители информации, имеющие доказательственное значение для уголовного дела», — добавила Волк.
Ранее «Фонтанка» писала о 20 обысках, которые прошли в минувшую среду в Петербурге в рамках расследования дела об «обнале». Как сообщало наше издание, некоторые его фигуранты имеют отношение к предпринимательской деятельности на городских овощебазах.