FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +12
75.55р90.46р
Пожар на «Невской мануфактуре»Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
6
Печать

Полмиллиарда выведенных из РФ денег. МВД раскрыло подробности дела об «обнале»

В Петербурге обнальщики вывели за границу более полумиллиарда рублей

Троим фигурантам крупного дела о незаконной банковской деятельности, которые были задержаны накануне в Петербурге, вынесена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Об этом 17 апреля сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

О функционировавшей больше года схеме, разработанной преступной группой во главе с выходцем из Азербайджана, «Фонтанка» рассказывала накануне, когда в отдел полиции по делу доставили восемь человек. Злоумышленники предоставляли юридическим и физическим лицам, которые хотели скрыть свои финансы от налоговой, услуги по обналичиванию под 17 %. Как отмечает представитель МВД, они переводили деньги клиентов подконтрольным организациям в счет оплаты по фиктивным договорам поставки товаров или оказания услуг, которые на самом деле не исполнялись.

Согласно оперативной информации, злоумышленники вывели из денежного оборота РФ около 508,8 миллиона рублей. Общая сумма полученных подозреваемыми комиссионных выплат составила не менее 71,2 миллиона рублей.

«В ходе обысков обнаружены и изъяты более 100 банковских карт, мобильные телефоны и компьютерная техника, денежные средства, а также электронные носители информации, имеющие доказательственное значение для уголовного дела», — добавила Волк.

Ранее «Фонтанка» писала о 20 обысках, которые прошли в минувшую среду в Петербурге в рамках расследования дела об «обнале». Как сообщало наше издание, некоторые его фигуранты имеют отношение к предпринимательской деятельности на городских овощебазах.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

ранее по теме

Комментарии (6)

Otkating
Макаревич давно пел про 90%.

Какой смыл отбирать "портянкам" меньше?
Xodok1
не сходится. не дешевле было заплатить 13% налогов чем 17% за обнал?
ShkVAl
Все равно у губернаторов да полковников больше просто дома лежит.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний