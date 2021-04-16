Россия назвала имена американцев, которых не пустит в страну. Красную площадь не увидят генпрокурор США, директор ФБР и ещё 6 человек

Министерство иностранных дел России опубликовало список из 8 американских должностных лиц, которые, по заявлению МИДа, «причастны к реализации антироссийского курса». Им закрыт въезд в РФ.

В перечне оказался бывший помощник президента США по национальной безопасности и постоянный представитель при ООН Джон Болтон и экс-директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Роберт Вулси.

Не смогут нанести визит в Кремль, проехаться по Золотому кольцу или насладиться красотой Байкала также генеральный прокурор США Мэррик Гарланд, директор Федерального бюро тюрем США Майкл Карвахаль, министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас, советник президента США по внутренней политике, бывшая постоянный представитель при ООН и помощник по национальной безопасности Сьюзан Райс, директор ФБР Кристофер Рэй и директор Национальной разведки США Эврил Хейнс.