«Все это — не наш выбор». МИД России огласил ответ США и анонсировал запрет на въезд в РФ 8 «чиновников и деятелей»

Министерство иностранных дел России огласило меры, которые предпринимаются в качестве ответа на санкции США, введённые накануне.

Как ранее и говорил Лавров, РФ высылает 10 сотрудников американской дипмиссии, ограничивает число приезжающих в краткосрочную командировку работников посольства до 10, запрещает нанимать для работы в дипмиссиях граждан РФ и третьих стран.

Более того, Москва требует прекратить деятельность в России американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим американским государственным структурам. «Эта работа, которая ведется давно и планомерно, будет доведена до конца, особенно на фоне того, что США не намерены сокращать размах своих подрывных усилий, осуществляемых системно с опорой на разветвленную законодательную базу», — прокомментировали в МИДе прекращение двустороннего Меморандума 1992 г. «О понимании в отношении «открытой суши».