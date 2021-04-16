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«Все это — не наш выбор». МИД России огласил ответ США и анонсировал запрет на въезд в РФ 8 «чиновников и деятелей»

МИД России опубликовал список ответных мер на санкции США

Министерство иностранных дел России огласило меры, которые предпринимаются в качестве ответа на санкции США, введённые накануне.

Как ранее и говорил Лавров, РФ высылает 10 сотрудников американской дипмиссии, ограничивает число приезжающих в краткосрочную командировку работников посольства до 10, запрещает нанимать для работы в дипмиссиях граждан РФ и третьих стран.

Более того, Москва требует прекратить деятельность в России американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим американским государственным структурам. «Эта работа, которая ведется давно и планомерно, будет доведена до конца, особенно на фоне того, что США не намерены сокращать размах своих подрывных усилий, осуществляемых системно с опорой на разветвленную законодательную базу», — прокомментировали в МИДе прекращение двустороннего Меморандума 1992 г. «О понимании в отношении «открытой суши».

В ответ на скоро на включение в «черный список» российских официальных лиц Москва закроет въезд в Россию «восьми действующих и бывших американских высокопоставленных чиновников и деятелей, причастных к разработке и реализации антироссийского курса». Их имена будут объявлены позднее.

Россия также ответила Польше: после требования отъезда из Польши трех российских дипломатов РФ пообещала выдворить со своей территории пять польских дипломатов.

«Все это — не наш выбор. Мы хотели бы избежать дальнейшей эскалации с США. Готовы к спокойному и профессиональному диалогу с американской стороной в интересах поиска путей нормализации двусторонних связей. Однако реальность такова, что из Вашингтона мы слышим одно, а на практике видим совершенно другое. Сомнений быть не должно — ни одна санкционная «волна» безнаказанной не останется», — резюмирует МИД.

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Комментарии (10)

RemyMartin
Давно пора у этого пенса Бидона отнять карту Мир и заблокировать счета в Сбере.
Кстати, где восторженная жёсткой ответкой патобщественность?
260642921
Спокойный и профессиональный диалог? Приведите пример, ни разу не слышал из уст Лаврова и Захаровой ничего подобного.
aaignat
Боже, как же расстроился дед байден
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