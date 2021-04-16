«Отвергаем безосновательные обвинения минфина США». Эксперты по кибербезопасности Positive Technologies не намерены сворачивать свой бизнес

«Мы как компания отвергаем безосновательные обвинения, выдвинутые в наш адрес министерством финансов США: за почти двадцатилетнюю историю нашей работы нет ни одного факта использования результатов исследовательской деятельности Positive Technologies вне традиций этичного обмена информацией с профессиональным ИБ-сообществом и прозрачного ведения бизнеса», — заявляют в фирме.

Российская IT-компания Positive Technologies отвергает обвинения США в деструктивной деятельности. Об этом сказано в заявлении, поступившем в распоряжение «Фонтанки» 16 апреля.

Специалисты по вопросам кибербезопасности декларируют приверженность разработке продуктов и формированию условий «для наиболее эффективного противодействия кибератакам в интересах общества, бизнеса и государства вне привязки к геополитике» и отмечают, что их продуктами пользуются тысячи компаний по всему миру.

«В компании более 1 100 сотрудников, по итогам 2020 года мы заработали 5,6 млрд рублей ($ 73 млн, по РСБУ) и выросли на 55% по отношению к 2019 году. За последние пять лет средний рост компании составил 41%. Несмотря на то, что компания не является публичной, рынок высоко оценивает нашу капитализацию, видя ее в пределах нескольких миллиардов долларов», — сказано в заявлении.

В Positive Technologies подчёркивают, что её исследователи выявляют сотни уязвимостей нулевого дня в год в IT-системах различных классов и типов, и эта негласная работа постоянно улучшает качество продуктов.

«Все найденные уязвимости без исключения предоставляются производителям ПО в рамках политики ответственного разглашения (responsible disclosure) и не подвергаются огласке до тех пор, пока ими не будет выпущено соответствующее обновление, — раскрывают специфику своей работы в компании. — Каждое такое исследование получает высокую оценку со стороны производителей этих систем и используется для повышения защищенности их конечного продукта».